«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 1 мая

У группы «Рондо» юбилей – свои 35 лет музыканты отметят онлайн. Закрытую для посещений пещеру Шайю с наскальными рисунками животных, которые наши предки оставили 36 тысяч лет назад, теперь можно рассмотреть во всех деталях – спасибо современным цифровым технологиям и археологам-энтузиастам. Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер разыграют еще один вариант «Франкенштейна». Александр Поветкин выступит против Кристиана Хаммера. Конечно же, спектакли, концерты, экскурсии – первый день мая в сети обещает быть насыщенным.

История английской авантюристки и ее мужа-шантажиста вдохновила Альфреда Хичкока на один из его знаменитых триллеров, а теперь нашла свое воплощение и на оперной сцене – The Metropolitan Opera приглашает посмотреть постановку «Марни» композитора Нико Мьюли: историю неуравновешенной англичанки, которая пытается найти свое «я» и не вспоминать умершего в младенчестве брата. Детективную историю можно увидеть с 02:30 1 мая до 01:30 2 мая.Американская инди-поп певица и видеоблогер Тесса Вайолет в 05:00 сыграет концерт на своем YouTube-канале. В начале 2019 года Тесса Вайолет стала интернет-мемом в среде русских националистов, которые начали массово публиковать её фотографии и видеоклипы с использованием популярной среди футбольных фанатов кричалки «Русские, вперёд!» и в шутку провозгласили её «царицей Русского национального государства (РНГ)».Прогуляться по историческому центру Казани можно в 11:00 во время онлайн-экскурсии . На этой экскурсии вы увидите, как каждое здание хранит историю бывших владельцев, приглядитесь к деталям разных архитектурных стилей: Национальный музей, мэрия, Верховный суд - ажурные пассажи и старинные особняки удивят пышностью и изяществом, строгостью форм или, наоборот, обилием декора.Машины Голдберга завораживают тем, как абсурдно сложные механизмы из простых подручных материалов выполняют простейшие задачи. Они всегда вызывают два вопроса – «как это работает» и «зачем был нужен этот абсурд» - но равнодушными эти механизмы не оставляют, пожалуй, никого. Руководитель Школы инженерного мышления в Лаборатории непрерывного математического образования и судья соревнований «Кубок Голдберга 2017» Анатолий Шперх и Директор Лекториума, основатель «Лиги Голдберга» Яков Сомов предлагают курс об одном из форматов инженерного творчества, машинах Голдберга. Изучить уроки курса можно бесплатно, для доступа к заданиям требуется регистрация.Колоритная размеренная жизнь гималайской провинции ничуть не изменилась за последние 300 лет – увидеть жизнь старинного городка Панаути в Непале можно во время онлайн-экскурсии «Провинциальный Непал» в 12:00. Вы узнаете, в чём заключается таинственная история местных йогов, какие загадки хранят в себе здешние места. Также увидите дин из самых больших сохранившихся храмов долины Катманду. Трансляция пройдет в Instagram Дневника JoinPRO.Пушкинский музей в 14:00 приглашает на лекцию «Гангстеры 1920-х – 1930-х в США. Фотохроника. Уиджи и Graflex». Уиджи стал первым гражданским лицом, которому разрешили использовать коротковолновой радиоприёмник полицейского диапазона. Сотрудничая с отделением, он прослушивал обмен сообщениями и оперативно приезжал к месту пожара, убийства и прочих происшествий, делая кадры для «горячих» новостей. Лекцию прочтет преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, специальный корреспондент редакции газеты «Вечерняя Москва», коллекционер фототехники XIX и XX веков Сергей Шахиджанян.Свердловская филармония посвящает вечер джазу – в 16:30 выступит квинтет Eilenkrig Crew . Это «свежий» концерт февраля 2020 года.Пермский театр оперы и балета в 17:00 покажет балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского. В данной сценической версии балет был представлен в Перми в 2005 году.Промоутерская компания RCC Boxing Promotions повторяет самые яркие боксерские турниры . В 17:00 «Русский витязь» Александр Поветкин против чемпиона Европы WBO Кристиана Хаммера, а также Мухаммад Якубов, Заур Абдуллаев, Магомед Курбанов и Евгений Чупраков. Зрители увидят повтор турнира от 15 декабря 2017 года.Липецкий драматический театр на Соколе начинает «Онлайн-марафон спектаклей о Великой отечественной войне». В 18:00 начнется трансляция спектакля «Не покидай меня». Это баллада о войне, любви и молодости. Несмотря на трагичность ситуации спектакль светлый, живой, романтичный.Александринский театр приглашает посмотреть спектакль , который в свое время вызвал противоречивые суждения критики и бурные споры зрителей, но выдержал более ста представлений. Постановка «Муха» – это сочетание стихотворения Иосифа Бродского «Муха» и всем с детства знакомой сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», неожиданное использование пространства акустической трубы исторической сцены Александринского театра, превращенной в зрительный зал и сцену. Увидеть спорную постановку можно в 19:00.Малый театр продолжает режим онлайн-трансляций. В 19:00 он представит «Женитьбу» Николая Гоголя в постановке Юрия Соломина. Сочный и неповторимый язык Гоголя и бережная режиссура Юрия Соломина делают спектакль Малого театра настоящим подарком ценителям живой и всегда современной классики. Подкаст «Кошкин дом» – своеобразный живой уголок «Вестей ФМ». Здесь вы узнаете, всегда ли животные рады тому, что хозяин дома, почему питомцам не стоит давать еду со стола, любят ли животные музыку, как видят кошки и собаки и чем их зрение отличается от нашего и многое другое.ТЮЗ имени Брянцева в 19:00 откроет доступ к спектаклю «Маленькие трагедии» по произведению Александра Пушкина. Театр предлагает зрителю вспомнить и, возможно, по-новому взглянуть на легендарные драматические сцены «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».Театр сатиры откроет доступ к спектаклю «Чемоданчик» - действие сатирической комедии Юрия Полякова разворачивается в малогабаритной квартире обычной столичной многоэтажки. Там волею случая пересеклись люди из разных социальных слоев – от бывшего колхозника и режиссера-неудачника до действующего Президента страны. Поводом для такой встречи стала кража ядерного чемоданчика. Спектакль начнется в 19:00.Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого в 19:00 приглашает на спектакль «Смерть Ивана Ильича». Премьеру этого спектакля приурочили к 100-летию со дня смерти Льва Толстого, постановка также открывала Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» в 2010 году. Яркая постановка Сергея Бобровского с актуальными элементами, решённая в современном стиле, не лишённая юмора и иронии, наполняет историю одного чиновника колоссальным драматизмом и философией.Google запустил виртуальную прогулку по закрытой для посетителей пещере Шове, находящейся во Франции. С помощью VR-технологий можно увидеть уникальные наскальные рисунки, которым более 36 тысяч лет. Эту пещеру на юге Франции открыли в 1994 году. Внимание ученых привлекли рисунки, которые в отличном состоянии сохранились на стенах грота – всего 435 с изображениями животных: шерстистый носорог, тарпан, пещерный лев, медведи, пантеры, бизоны и другие представители ледникового периода. В пещеру Шове никогда не пускали обычных посетителей, только ученых и крайне редко. Теперь энтузиасты-археологи вместе с Google дают возможность погулять по пещере и увидеть ее уникальные рисунки. Экскурсия включает в себя рассказы из истории и цифровые записи пещеры. Часть из них пользователи могут приблизить и рассмотреть детально.Александр Иванов и группа «Рондо» выступят с юбилейным концертом «Нам 35» на Okko. Еще в конце 80-х концертная география группы охватывала страны от Америки до Азии. На Аляске (США) музыканты сыграли более 10 концертов, из выступлений в Осаке и Токио впоследствии сложился альбом «Рондо в Японии», а всех шоу на европейских фестивалях не перечислить. Группу называли «отечественными Rolling Stones», а ее вокалиста Александра Иванова — «русским Родом Стюартом». Все эти годы неизменным остается подход музыкантов к звуку и шоу — это всегда только живые выступления по самым высоким мировым стандартам. Концерт начнется в 19:00.Театр МОСТ в рамках проекта МОСТ ONLINE показывает спектакли на YouTube-канале. В 20:00 начнется трансляция постановки «Вальпургиева ночь» по пьесе Венедикта Ерофеева. Спектакль ставили ко дню 80-летия Ерофеева. В постановке сплелись воедино прекрасное музыкальное сопровождение, зажигательные танцы, философский подтекст и пророческие цитаты Ерофеева.Фронтмен группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин проведет в 20:00 акустический стрим на YouTube-канале коллектива. Альбом группы «Тараканы!», который быстро стал большим хитом среди любителей отечественного рока и панк-рока, вышел в 2003 году. Спустя 17 лет «Тараканы!» не потеряли своей энергии.В сообществе певицы Земфиры в 20:00 пройдет онлайн-показ архивного концерта , который состоялся 14 декабря 2013 года в Москве и стал финальным аккордом масштабного тура в поддержку последнего на сегодняшний день альбома певицы «Жить в твоей голове».Сразу четыре эффектных российских музыканта: GONE.Fludd, CAKEBOY, IROH & Flipper Floyd заглянут в прямом эфире на платформу LIVE SYSTEMA в 20:00. На домашнем онлайн-концерте будет не только музыка – музыканты ответят на вопросы в прямом эфире.Королевский национальный театр Британии в 21:00 открывает доступ ко второй части знаменитой постановки «Франкенштейн» с двумя британскими актерами, известными по роли Шерлока Холмса в двух сериалах – Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером. Здесь актеры поменяются местами, и уже Джонни Ли Миллер выступит в роли существа, а Бенедикт Камбербэтч – в роли его создателя. Постановку можно будет увидеть до 8 мая.Онлайн-фестиваль лейбла Red Bull Records соберет таких участников, как поп-квартет The Aces, хардкор-группу Beartooth, рэпера и продюсера Blxst, британское альт-поп трио Flawes, инди-мелодиста Гэвина Хейли, хип-хоп артистов Kofi и pineappleCITI, певца и автора песен Sad Alex. Фестиваль начнется в 21:00 по московскому времени.Британская инди-группа The 1975 прослушает в прямом эфире свой дебютный альбом и ответит на вопросы зрителей. Стрим можно посмотреть в Instagram-аккаунте группы в 22:00. «Эмо-группа для школьниц, которые слишком рано повзрослели» — так характеризовали «1975» на момент выпуска первого альбома в 2013. С тех пор группа повзрослела и стала главным представителем британской инди-сцены.