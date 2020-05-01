«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 1 мая

У группы «Рондо» юбилей – свои 35 лет музыканты отметят онлайн. Закрытую для посещений пещеру Шайю с наскальными рисунками животных, которые наши предки оставили 36 тысяч лет назад, теперь можно рассмотреть во всех деталях – спасибо современным цифровым технологиям и археологам-энтузиастам. Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер разыграют еще один вариант «Франкенштейна». Александр Поветкин выступит против Кристиана Хаммера. Конечно же, спектакли, концерты, экскурсии – первый день мая в сети обещает быть насыщенным.