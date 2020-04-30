Погода в Липецке

50 минут назад

В Липецкой области небольшие дожди и до +18

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#потепление
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В Липецкой области небольшие дожди и до +18

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, местами пройдут небольшие дожди, которые днем могут сопровождаться грозами и ветром до 15-18 м/сек.  Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 мая – 9-11 градусов тепла, что чуть ниже нормы, 2 мая погода войдет в климатическую норму, 3 мая – 15-17 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем будет от 13 до 18 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 13 до 15 градусов тепла.  

День 1 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1913 году – 3 градуса мороза. 
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#потепление
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