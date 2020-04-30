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Посещение лесов ограничено в связи с пожароопасной обстановкой
В связи с установлением особого противопожарного режима, а также пожарной опасности в лесах глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 1 по 21 мая 2020 года.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа, который в условиях особого противопожарного режима увеличивается вдвое. Так, для граждан он составляет 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., а для юридических – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.
В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.
Правда
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