Общество

сегодня, 14:57

Посещение лесов ограничено в связи с пожароопасной обстановкой

2 716
#лесные пожары
Посещение лесов ограничено в связи с пожароопасной обстановкой

В связи с установлением особого противопожарного режима, а также пожарной опасности в лесах глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 1 по 21 мая 2020 года.

Управление лесного хозяйства региона установило предупредительные аншлаги, шлагбаумы, совместно с управлением МВД России по Липецкой области организовало посты и контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих в лесные массивы для регистрации и учета граждан и транспортных средств. Государственные лесные инспекторы проводят рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Липецкой области организовано патрулирование территории вблизи областного центра, занятой городскими лесами для ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа, который в условиях особого противопожарного режима увеличивается вдвое. Так, для граждан он составляет 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., а для юридических – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112. 
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#лесные пожары

Комментарии (2)

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Правда

сегодня, 15:51
А кто скажет зачем вырубают желтовский лес.Говорят под застройку.
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А кладбища?

сегодня, 15:42
Можно посещать?
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