Происшествия
сегодня, 16:23
Ветер повалил старое дерево на «Гелендваген»
Сегодня в Липецке около двух часов дня сильный порыв ветра свалил старое дерево во дворе дома №29 на улице Меркулова.
Ветки дерева упали на припаркованный рядом с ним автомобиль «Мерседес Гелендваген». Повреждены капот автомобиля и лакокрасочное покрытие.
Ветки дерева упали на припаркованный рядом с ним автомобиль «Мерседес Гелендваген». Повреждены капот автомобиля и лакокрасочное покрытие.
Ентот
ХМЕЛЬниченко
Директор управляющей компании
Гостья
Садовод
Житель города лип.
цыган-негр
фокс
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Вальяжный тазовладелец