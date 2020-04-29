Ветер повалил старое дерево на «Гелендваген»

Сегодня в Липецке около двух часов дня сильный порыв ветра свалил старое дерево во дворе дома №29 на улице Меркулова.



Ветки дерева упали на припаркованный рядом с ним автомобиль «Мерседес Гелендваген». Повреждены капот автомобиля и лакокрасочное покрытие.

