Происшествия

сегодня, 16:23

Ветер повалил старое дерево на «Гелендваген»

13 2546
#ветер
1
Ветер повалил старое дерево на «Гелендваген»
Сегодня в Липецке около двух часов дня сильный порыв ветра свалил старое дерево во дворе дома №29 на улице Меркулова.

Ветки дерева упали на припаркованный рядом с ним автомобиль «Мерседес Гелендваген». Повреждены капот автомобиля и лакокрасочное покрытие.
13 2546
#ветер
1

Комментарии (13)

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Ентот

24 минуты назад
ХМЕЛЬниченко, да здорово , всё чётко и понятно
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ХМЕЛЬниченко

34 минуты назад
Фото просто шедевр.....
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Директор управляющей компании

42 минуты назад
я уже приготовился к петушению меня хозяином "Гелендвагена"
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Гостья

45 минут назад
А там под деревом парковка?
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Садовод

48 минут назад
Mercedes-Benz G-класс, иногда именуемый G-Wagen (G — сокр. от нем. Geländewagen — [ɡəˈlɛːndəvaːɡn], «внедорожник»), — серия полноразмерных внедорожников (автомобилей повышенной проходимости), производимых в Австрии фирмой Magna Steyr[1][2] (ранее Steyr-Daimler-Puch[3]) и продаваемых под торговой маркой Mercedes-Benz. Выпускается с 1979 года по настоящее время.
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Житель города лип.

сегодня, 17:22
Это,что одно такое дерево во дворах города.Тополя выше девяти этажного дома,а подними детские площадки,парковки,тротуары.Зайдите на 19 м-р.,в особенности за 137 домом.Деревья там скоро на провода лягут.Постоянно сухие венки с руку человека падают.Один раз,чуть на детскую коляску не попало.В метре грохнулось.А тут * .Это железо,его сделать можно,а вот человека не вернёшь.
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цыган-негр

сегодня, 17:15
меня вчера подрезал как раз такой "ДонГан" на * .. наверно на него дерево и упало
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фокс

сегодня, 16:46
представляю, как это всё озвучил хозяин-терпила: длинный вопль двух баб из мульта "Жил-был пёс"- это просто шёпот
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?

сегодня, 16:39
Правильно гелендеваген!!!
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Вальяжный тазовладелец

сегодня, 16:37
Падать уже некуда стало.
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