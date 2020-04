«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 29 апреля

Прогулки по Цветному бульвару в Москве и рассказ о мистике в жизни Гоголя, лучшие спектакли Метрополитан опера и Большого театра и экскурсия по собранию картин Питера Брейгеля в Королевском музее в Брюсселе, для любителей – рок-концерты отечественных и западных исполнителей – все это в Сети 29 апреля.

Дэвид Маквикар, поставивший на сцене The Metropolitan Opera «Анну Болейн», представляет вторую оперу знаменитой «королевской» трилогии Доницетти – «Мария Стюарт». В отличие от первой части, которую ставили максимально близко к исторической эпохе, этот спектакль отражает не исторические события, а, скорее, их романтическое прочтение и романтическую природу музыки Доницетти. Увидеть спектакль можно до 01:30 30 апреля. Онлайн-экскурсия по окрестностям Цветного бульвара в Москве начнется в 12:00. Всего 100 с небольшим лет назад – это был один из самых криминальных районов. И мало кто подозревает, что его «малоэтажный жилой фонд» - бывшие публичные дома. А самый большой здесь бизнес-центр стоит на месте самого разгульного трактира в старой Москве! Также вы увидите цирк Юрия Никулина и прямо под бульваром речку с интересной историей.Детский музыкальный театр «Зазеркалье» покажет в 15:00 спектакль «Сказка о Соловье, Императоре и Смерти» по сказке Андерсена «Соловей». Трансляция пройдет на платформе «Фонтанки.ру». Эта сказка ожила на сцене как феерически красивая, стильная восточная сказка – даосская притча, таящая в себе глубину и мудрость простых человеческих истин.Свои спектакли транслирует Ленком – в 15:00 начнется спектакль «Странный народ эти взрослые», сценическая фантазия по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Посмотреть спектакль можно в течение суток.Российский этнографический музей в 15:00 раскроет еще одно мифологическое досье крестьянской утвари. Историк Дмитрий Баранов расскажет о том, какую роль в мировоззрении русских крестьян играла детская колыбель: что общего было между ней и гробом, зачем в люльку клали кошку и почему ее никогда не качали пустой.Библиотека оперных записей Opera Vision предлагает зрителям более двадцати сохранённых трансляций опер со всего мира. Среди них – опера Верди «Трубадур» в постановке Национального центра исполнительских искусств Пекина, «Мадам Баттерфляй» Пуччини от Королевской шведской оперы, и еще одна опера Пуччини – «Тоска», которую поставили в Польской национальной опере.Пермский театр оперы и балета в 17:00 представит балет «Корсар» Адольфа Адана. Приключенческий сюжет, пиратская экзотика и впечатляющая сцена крушения корабля в финале позволяет воспринимать этот старинный балет по мотивам одноименной поэмы Байрона не как театральную архаику, а как блокбастер в стиле Золотого века Голливуда.Онлайн-лекция «Страшные истории Николая Васильевича Гоголя» начнется в 18:00 – она пройдет на YouTube-канале Российской государственной библиотеки для молодежи. Говорят, вся жизнь Гоголя была наполнена мистикой, как и его произведения. Не удивительно, что и сам образ Николая Васильевича у многих связан с чем-то потусторонним. На лекции будут обсуждаться загадочные стороны жизни Гоголя, рассматриваться различные версии его смерти, а также мистические мотивы некоторых сюжетов его произведений. Лекцию в рамках молодежного лектория «Арена» проводит Татьяна Денисова, филолог, журналист.Подкаст «Опытные на кухне» - научно-популярное шоу от ведущих Вовы, Макса и других помощников, где не говорят про iPhone и Android. Только физика, химия и электроника. Реальный мир удивителен. Например, как мыслят одноклеточные, как мы изучаем иностранные языки и почему разговорники бывают абсурдными и …зачем человеку хвост.Большой театр продолжает радовать лучшими постановками: в 19:00 он представит оперу «Катерина Измайлова» Дмитрия Шостаковича по «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова. Шостакович начал работать над оперой 14 декабря 1930 года. «Я прочел «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова. Произведение меня поразило» - написал композитор. Шостакович вместе с Александром Прейсом, ставшим соавтором либретто, переосмыслили сюжет повести Лескова. А особенность этого произведения в том, что здесь нет плохих, злых, есть несчастные.Пьесу Чехова «Дядя Ваня» на основной сцене Александринского театра поставил в 2009 году знаменитый румынский и американский режиссер Андрей Щербан. Эта интерпретация стала одной из ярких иллюстраций программы Александринского театра «Новая жизнь традиции», спектакль делает театр Чехова живым и современным. Увидеть постановку можно в 19:00.Театр Вахтангова в 19:00 откроет доступ к постановке «За двумя зайцами» Михаила Старицкого. Яркая, красочная, постановка, вкупе с незатейливой, известной по одноименному фильму, историей — настоящий праздник для зрителей. Обедневший киевский цирюльник Свирид Петрович Голохвастов, мечтающий поправить свое положение, собирается жениться на некрасивой дочери богатых родителей — Проне Прокоповне Серковой, представляя себе, какая шикарная жизнь начнется на невестины деньги…Московский театр юного зрителя в 19:00 представит спектакль «Трамвай Желание» ( https://www.youtube.com/user/MosTYUZ ) американского драматурга Тенесси Уильямса. Человеческие страсти, человеческие столкновения, любовь и боль – основа этого спектакля. Вы будете и смеяться и плакать. Потому что это про жизнь. Про людей. Про дом. Про семью. Про нас… В спектакле МТЮЗа занята блестящая команда артистов. И мотоцикл «Harley Davidson».Свою постановку приготовил и Петербургский театр юного зрителя имени Брянцева – в 19:00 начнется показ мюзикла для школьников «Бедная Лиза» по повести Николая Карамзина.Офис по туризму Фландрии VISITFLANDERS в 20:00 приглашает на эксклюзивную онлайн-экскурсию по собранию шедевров Питера Брейгеля Старшего в Королевских музеях изящных искусств в Брюсселе. Вашим персональным гидом будет сам директор музея Мишель Драге, он посвятит в тайны второй по величине коллекции работ Брейгеля в мире. Экскурсия будет транслироваться с субтитрами на русском языке.Группа Глеба Самойлова The Matrixx в 20:00 сыграет концерт на своей странице «ВКонтакте». 10 лет назад, в апреле 2010 года, трое участников легендарной группы «Агата Кристи» во главе с Глебом Самойловым сыграли первый концерт в составе нового музыкального проекта — группы The Matrixx. За годы существования они проехали с концертами от Владивостока до Лос-Анджелеса, выпустили 6 студийных альбомов, 9 синглов и 11 видеоклипов. Разноплановая тяжелая музыка коллектива заняла особое место на российской рок-сцене. Помимо собственных песен группа исполнит легендарные хиты «Агаты Кристи», а также презентует новую песню, которая еще ни разу нигде не звучала.Альтернативная рок-группа из США Dinosaur Jr. сыграет концерт на YouTube-канале фестиваля Pickathon. Все сборы от выступления пойдут в фонд помощи музыкантам MusiCares. Выступление начнется в 23:00.Британская инди-исполнительница Нилюфер Янья (Nilüfer Yanya) турецко-ирландско-барбадосского происхождения даст концерт в Instagram-аккаунте Pitchfork . Ее также называют исполнительницей невротического поп-рока, которая умудряется внести нотку нервозности даже в поп-баллады в стиле 80-х. Ее дебютный альбом, выпущенный в 2019 году, получил высокие оценки критиков, а музыку охарактеризовали как смесь индии-рока, соула, джаза и трип-хопа. Выступление начнется в 23:00.