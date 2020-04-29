«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 29 апреля

Прогулки по Цветному бульвару в Москве и рассказ о мистике в жизни Гоголя, лучшие спектакли Метрополитан опера и Большого театра и экскурсия по собранию картин Питера Брейгеля в Королевском музее в Брюсселе, для любителей – рок-концерты отечественных и западных исполнителей – все это в Сети 29 апреля.