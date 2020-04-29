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вчера, 18:33

Вахтовики в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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Вахтовики в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее тест на коронавирус был сделан всем рабочим - зараженных оказалось много

Рабочие Чаяндинского месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» устроили митинг из-за плохих условий содержания в вахтовом поселке, сообщает «Коммерсант». Видеозапись с протестующими сотрудниками появилась в соцсетях. Ранее в этом поселке обнаружили заболевших коронавирусом. Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку. Рабочих пообещали вывезти в ближайшее время.

На видеозаписи один из рабочих жалуется на отсутствие карантинных мер и плохое питание. По его словам, сотрудников кормят «как в свинарнике». «Где карантин? Где маски?» — выкрикнул он. Один из митингующих заявил, что рабочие будут подавать жалобы вплоть до президента.

Глава Якутии Айсен Николаев на утреннем брифинге сообщил, что у 10,5 тыс. человек на Чаяндинском месторождении были взяты анализы на коронавирус. Результаты пока неизвестны. В региональном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что «по предварительным данным, зараженных очень много».

Прокуратура Ленского района Якутии начала проверку. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения»,— говорится в сообщении.

Всего в Якутии на утро 28 апреля зарегистрировано 166 случаев заражения, умер один человек, выздоровели 18.
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Комментарии (1)

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Samael

вчера, 20:23
Президент с лицом жалобного щенка продлил карантин и срать он хотел на весь русский народ так что увы денег нет но вы держитесь:)
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