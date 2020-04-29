Происшествия

вчера, 17:16

21-летнего жителя Грязей обвиняют в изнасиловании под угрозой убийства 58-летней женщины

25 4165
#изнасилование
2
21-летнего жителя Грязей обвиняют в изнасиловании под угрозой убийства 58-летней женщины

По данным следствия, насильник женщину в лесополосу.

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и насильственных действиях сексуального характера.

По данным следствия, рано утром 24 апреля подозреваемый, следовавший в Липецк, вызвался подвезти 58-летнюю женщину, спешившую на работу. По дороге он завез попутчицу в лесополосу, где, угрожая убийством, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера. Воспользовавшись моментом, когда насильник изучал содержимое её сумки, женщина выбежала на трассу и привлекла внимание водителей. Затем она обратилась в правоохранительные органы.

- Подозреваемый установлен и заключен под стражу. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


25 4165
#изнасилование
2

Комментарии (25)

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Кацо

вчера, 23:11
Чепуха грязенская у вас чё своей работы нет, нах вы в Липецк прётесь.
ответить

Сталин-психиатр.

вчера, 22:49
Снова грязи...
ответить

Серёга

вчера, 22:41
На кол
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Алексей П

вчера, 22:18
Кастрировать прилюдно или родственникам отдать!
ответить

Гардемарина

вчера, 22:13
В студию что же за герой
ответить

от туда

вчера, 21:35
Вот бабке праздник
ответить

48

вчера, 21:31
Грязи это диагноз
ответить

Голодный

вчера, 21:09
Я сто раз в пилотку к грязинским нырял
ответить

Гарага

вчера, 20:51
Пахну тобой и копченой колбасой. Пью бористо.
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Рощупкин

вчера, 20:05
Город Грязи полон дебилов и отмороженных упырей.
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