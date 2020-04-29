21-летнего жителя Грязей обвиняют в изнасиловании под угрозой убийства 58-летней женщины

По данным следствия, насильник женщину в лесополосу.

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством и насильственных действиях сексуального характера.



По данным следствия, рано утром 24 апреля подозреваемый, следовавший в Липецк, вызвался подвезти 58-летнюю женщину, спешившую на работу. По дороге он завез попутчицу в лесополосу, где, угрожая убийством, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера. Воспользовавшись моментом, когда насильник изучал содержимое её сумки, женщина выбежала на трассу и привлекла внимание водителей. Затем она обратилась в правоохранительные органы.



- Подозреваемый установлен и заключен под стражу. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.





