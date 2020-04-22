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сегодня, 15:32

Липецк по-прежнему лидирует по числу заболевших COVID-19

17 3745
#коронавирус
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Липецк по-прежнему лидирует по числу заболевших COVID-19
За последние сутки в Липецкой области зарегистрированы 24 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. По данным областного оперштаба, большинство из этих заболевших липчане - 17 человек, в Ельце заболели два человека, в Данковском районе - три, по одному в Грязинском и Добринском районах. 

Всего на территории региона зарегистрировано 213 случаев новой коронавирусной инфекции, 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 149 продолжают лечение.

По состоянию на три часа дня 22 апреля в больницах находятся: 85 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 172 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 64 пациента с легкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 663 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.
17 3745
#коронавирус
1

Комментарии (16)

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Юрист

9 минут назад
Да они там 30 лет стоят-скупают. И ни одна чинушная личина их не задержит. Как старушек, продаюших зелень с огорода. За то, что ушли дальше 100 м от места жительства. Живут они на Сырском руднике в районе улицы Новая. Но ведь скупка золота - это их промысел. Жизненно необходимый. Ну как нож на поясе кавказца -"деталь национального костюма". Экие вы непонятливые. Ад министраторам они не мешают. И ни ка ких протоколов. Тем более ОНИ В МАСКАХ. Так удобнее. Вы ж не опознавать их пришли? Дядя Коля сбыл им колечко по-дешёвке, купил поллитру и быстро на самоликвидацию. Стресс снимать. А то патруль наци...льных гвардейцев штрафанёт.
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валентина

20 минут назад
Сегодня на Ц.Рынке Цыгане и валютчики , как стояли так и стоят , правда , в масочках !!
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Психиатр

45 минут назад
Татьяна Дмитриевна, К вам уже выехали
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Татьяна Дмитриевна

54 минуты назад
Не во всех магазинах продуктовых, а именно "пятерочка" выполняется постановление Главы города о масочном режиме. В магазине по ул. Доватора 57а кассиры сидят с масками на шее и обслуживают покупателей, которые пришли без масок. Сделала замечание, остались недовольны. Говорят что их не проверяют. Очень прошу, убедительно прошу ПРОВЕРЬТЕ!!!
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Сергей 13

57 минут назад
Ага,скоро,как в Китае,на улице дохнуть будут.
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гость

58 минут назад
А почему больше в обсерватор не отправляют?
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Гости

сегодня, 16:02
Всё от нарушения режима самоизоляции
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 16:02
Илья, У меня мать имея "очень серьезные хронические заболевания", из них 2(!) онкологии прожила почти 89 лет.
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данковчанин

сегодня, 15:59
Так так, если в москве и области обязали находится на самоизоляции с симптомами орви, значит поставить правильный диагноз и специалистам не так просто....да и пример гибели гитариста говорит об этом...
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нлмк

сегодня, 15:59
про задонск вообще молчат. в грязях писали два случая теперь один кому верить
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