Липецк по-прежнему лидирует по числу заболевших COVID-19

За последние сутки в Липецкой области зарегистрированы 24 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. По данным областного оперштаба, большинство из этих заболевших липчане - 17 человек, в Ельце заболели два человека, в Данковском районе - три, по одному в Грязинском и Добринском районах.



Всего на территории региона зарегистрировано 213 случаев новой коронавирусной инфекции, 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 149 продолжают лечение.



По состоянию на три часа дня 22 апреля в больницах находятся: 85 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 172 человека с подозрением на выделение вируса.



Получают лечение на дому 64 пациента с легкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся 8 человек. Они здоровы. Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 663 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.

