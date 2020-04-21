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Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

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Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Он является инициатором стихийной акции протеста против режима самоизоляции

Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

На момент задержания Чельдиев находился за пределами Северной Осетии.

По данным властей региона, около 200 человек в понедельник вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен, отмечали власти. Сообщалось, что протестующие создали рабочую группу и пообщались с главой региона.

 Глава региона Вячеслав Битаров назвал людей, вышедших на несанкционированный митинг в центре Владикавказа, несознательными гражданами, которые рискуют здоровьем близких, и попросил жителей осознать сложность ситуации и сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих.
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