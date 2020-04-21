Война с вирусом: добровольцы в России готовы испытать вакцину на себе, обнаружена мутация вируса

Государственный научный центр «Вектор» планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в июне, уже есть группа добровольцев, которые готовы проверить вакцину на себе. В Индии обнаружили мутацию коронавируса, которая оказалась менее опасной для человека. Аналитическое кредитное агентство АКРА предполагает, что ВВП России в этом году упадет на 4,5% - 7,5%. Италия может потерять до 60 миллиардов евро от приостановки спортивных турниров.

По данным Роспотребнадзора, на утро 21 апреля в мире зафиксированы 2 478 852 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 72 537 человек.



Погибли от коронавируса 170 566 человек, полностью вылечились – 653 233 человека.



В США выявлено уже 792 938 зараженных. В Испании 200 210 выявленных зараженных. В Италии - 181 228 случаев. Больше ста тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Великобритании.



В России за последние сутки зафиксировано 5642 заболевших в 78 регионах. Всего на территории страны 52 762 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 3873 человек. 456 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 20 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 62 человека выздоровели, 2 человека умерли, 125 продолжают лечение.



Вакцину от коронавируса хотят испытать уже в июне



Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируется начать в июне. Сейчас ученые-исследователи ждут разрешения министерства здравоохранения РФ и одобрения этического комитета как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре. Между тем, в центре уже есть предварительная группа добровольцев около 70 человек, большая часть из которых – сами сотрудники «Вектора».



Ученые обнаружили мутацию коронавируса



Австралийские и тайваньские специалисты выявили первую мутацию нового коронавируса, которая характеризуется как значительная, сообщает портал bioRxiv. Измененный образец обнаружили у пациента из Индии. Мутация снизила способность патогена связываться с рецептором на клетках человека, называемым ACE2, то есть сделала его менее опасным для человека. Несмотря на это ученые опасаются, что мутации могут существенно осложнить работу над поиском вакцины.



ВВП России в этом году может упасть от 4,5% до 7%



Экономика России сократится в 2020 году на 4–4,5% и восстановится на 2-3% в 2021 году в базовом сценарии, прогнозирует Аналитическое кредитное агентство (АКРА). При пессимистичном прогнозе ее ждет падение на 7,5% из-за вызванного пандемией кризиса - рост экономики в 2021 году составит 0,5%, а в 2022 году ускорится до 3,9%. Так, базовый сценарий предполагает, что карантинные ограничения будут периодическими, а полностью их снимут, если появится эффективное лекарство, вакцина или большая часть населения перенесет заболевание. Аналитики также представили оптимистичный прогноз – ВВП России в 2020 году снизится только на 0,8%, а в 2021 году произойдет рост на 1,8%. Все сценарии развития ситуации объединяет то, что распространение короновируса, как основной фактор текущего экономического кризиса, по мнению АКРА, не завершится ни через месяц, ни в течение 2020 года, вакцина же в лучшем случае будет создана в 2021 году.



Приостановленные спортивные состязания могут принести Италии убытки на 60 миллиардов евро



Убытки Италии от приостановки национальных спортивных турниров из-за распространения коронавируса могут составить 60 миллиардов евро или 3,8% от ВВП страны, сообщает Sportando. Всего непроведенные по плану спортивные турниры затронут около 14 миллионов человек, которые напрямую или косвенно связаны с их проведением



Финская игорная компания теряет доходы от игровых автоматов



Коронавирус сократил доход финской государственной лотерейной компании Veikkaus на 70 миллионов евро в месяц, сообщает портал yle.fi. Так, игровые автоматы, расположенные в магазинах и киосках по всей стране, приносят компании Veikkaus порядка 30% всего дохода. В прошлом году автоматы принесли игровой компании в общей сложности 1,7 миллиарда евро. Однако сейчас все игровые автоматы компании уже месяц как отключены в целях борьбы с распространением вируса. Также в компании считают, что количество игроков, вернувшихся к автоматам, после эпидемии уже не достигнет прошлых показателей – часть игроков, вероятно, пересмотрят свои потребительские привычки и свое отношение к азартным играм.



Свидетельство о рождении в Ирландии получат онлайн



С начала карантина более 4000 младенцев не смогли пройти регистрацию, малыши остались без свидетельства о рождении – из-за этого родители не могли начать получать социальные выплаты на детей. В связи с этим власти разрешили принимать данные от родителей по электронной или обычной почте, пишет thejournal.ie. Однако сотрудники ближайшего отделения местного органа ЗАГС могут связаться с родителями, чтобы уточнить или проверить заявленную информацию. Новые правила прервали порядок регистрации новорожденных в Ирландии, установленный в 1864 году, когда в присутствии родителей и чиновников впервые официально было зарегистрировано рождение ребенка.



Без штанов, но в маске



В Брюсселе надели маску на символ столицы – скульптуру «Писающий мальчик». Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота корой всего 60 сантиметров, наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира, сообщают РИА Новости. Сейчас мальчика решили облачить в примету событий, с которыми столкнулся мир - Бельгия уже месяц живет в условиях мер изоляции из-за нового коронавируса, с распространением которого до сих пор не удается справиться. По-прежнему действует ограничение на въезд в королевство.



Бельгийцам предлагают сделать маску самостоятельно



И еще одна новость из королевства Бельгия - бесплатной раздачи медицинских масок здесь не будет, пишет Le Soir. Вместо этого гражданам раздадут фильтрующую ткань, чтобы каждый мог сам сшить себе это медизделие. Маски, произведенные промышленным путем, отправят в аптеки, в которых этот вид товара находится в большом дефиците.



Британец откопал «Форд» на заднем дворе



Ford 1950 года случайно откопал 40-летний житель Великобритании из Западного Йоркшира, пишет Daily Mail. Мужчина переехал в новый дом около полугода назад и все это время был занят. Однако на карантине по коронавирусу у него появилось свободное время, он решил перекопать сад. В какой-то момент случайно наткнулся на металлическую крышу машины - выяснилось, что это автомобиль "Форд-Популар" 1950-х годов. В те времена машина была очень распространена в Великобритании. Она хорошо сохранилась и была закопана целиком. Единственное, чего не хватало, это колес. Британец не может вытащить ее самостоятельно и потому ждет окончания карантина, чтобы обратиться за помощью.

