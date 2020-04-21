Аферист пытается обмануть липецких главврачей от имени представителя структур МЧС

Новый вид мошенничества зафиксирован в Липецке. Аферист звонит руководителям учреждений здравоохранения и требует деньги за успешную проверку санитарного состояния.



Звонки от мошенника главврачи больниц и поликлиник принимали 20 и 21 апреля. Руководителям учреждений здравоохранения аферист представлялся начальником управления по делам ГО и ЧС Липецка и сообщал о предстоящих проверках по линии гражданской обороны и поводам связанным с приобретением антисептиков и дезинфицирующих препаратов. Чтобы обеспечить успешный исход ревизии, звонивший предлагал заплатить ему определённую сумму.



Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» Николай Новиков назвал ситуацию абсурдной.



- В регионе и городе введён режим повышенной готовности, принимаются исчерпывающие меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Попытки злоумышленников воспользоваться непростой ситуацией в собственных целях циничны и безнравственны, - заявил Николай Новиков.



Всех, кому поступили подобного рода сигналы, руководитель управления призывает обращаться в полицию.



- Уже установлено, что один из номеров, которым пользовался аферист, зарегистрирован в другом регионе, - сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».

