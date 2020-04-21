21 минуту назад
Аферист пытается обмануть липецких главврачей от имени представителя структур МЧС
Новый вид мошенничества зафиксирован в Липецке. Аферист звонит руководителям учреждений здравоохранения и требует деньги за успешную проверку санитарного состояния.
Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» Николай Новиков назвал ситуацию абсурдной.
- В регионе и городе введён режим повышенной готовности, принимаются исчерпывающие меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Попытки злоумышленников воспользоваться непростой ситуацией в собственных целях циничны и безнравственны, - заявил Николай Новиков.
Всех, кому поступили подобного рода сигналы, руководитель управления призывает обращаться в полицию.
- Уже установлено, что один из номеров, которым пользовался аферист, зарегистрирован в другом регионе, - сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».
Калдырь