Происшествия

21 минуту назад

Аферист пытается обмануть липецких главврачей от имени представителя структур МЧС

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#мошенничество
Аферист пытается обмануть липецких главврачей от имени представителя структур МЧС

Новый вид мошенничества зафиксирован в Липецке. Аферист звонит руководителям учреждений здравоохранения и требует деньги за успешную проверку санитарного состояния. 

Звонки от мошенника главврачи больниц и поликлиник принимали 20 и 21 апреля. Руководителям учреждений здравоохранения аферист представлялся начальником управления по делам ГО и ЧС Липецка и сообщал о предстоящих проверках по линии гражданской обороны и поводам связанным с приобретением антисептиков и дезинфицирующих препаратов. Чтобы обеспечить успешный исход ревизии, звонивший предлагал заплатить ему определённую сумму. 

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» Николай Новиков назвал ситуацию абсурдной.

- В регионе и городе введён режим повышенной готовности, принимаются исчерпывающие меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Попытки злоумышленников воспользоваться непростой ситуацией в собственных целях циничны и безнравственны, - заявил Николай Новиков.

Всех, кому поступили подобного рода сигналы, руководитель управления призывает обращаться в полицию.

- Уже установлено, что один из номеров, которым пользовался аферист, зарегистрирован в другом регионе, - сообщает пресс-служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».
1 328
#мошенничество

Комментарии (1)

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Калдырь

4 минуты назад
В свое время Новиков ее плохо пилил.
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