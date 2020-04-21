В этом году липчане стали чаще болеть ОРВИ, чем раньше

А гриппом за три месяца липчане переболели всего 347 раз.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в январе-марте текущего года заболеваемость гриппом и ОРВИ была выше аналогичного периода прошлого 2019 года на 11,1 %. Однако эпидемия по острым респираторным заболеваниям и не наступила, поскольку эпидпорог так и не был превышен: до него не хватило 11 %.

Вместе с тем в феврале в Липецке, Ельце, Грязинском и , Усманском районах отмечалось осложнение эпидемиологического ситуации среди детей 7-14 лет – порог даже был превышен на 8,7 %, но ненадолго. При этом случаев лабораторно подтверждённого гриппа в регионе было не так много – 347.

В структуре общей инфекционной заболеваемости доля гриппа и ОРВИ составила подавляющее большинство - 91,2%.

А вот внебольничных пневмоний в первые три месяца года стало меньше, чем в 2019 году: 1 723 случая, что ниже прошлого года на 14,4 процента.



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