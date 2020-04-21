Общество

сегодня, 10:26

В этом году липчане стали чаще болеть ОРВИ, чем раньше

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#Грипп #ОРВИ #пневмония
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В этом году липчане стали чаще болеть ОРВИ, чем раньше

А гриппом за три месяца липчане переболели всего 347 раз.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в январе-марте текущего года заболеваемость гриппом и ОРВИ была выше аналогичного периода прошлого 2019 года на 11,1 %. Однако эпидемия по острым респираторным заболеваниям и не наступила, поскольку эпидпорог так и не был превышен: до него не хватило 11 %.

Вместе с тем в феврале в Липецке, Ельце, Грязинском и , Усманском районах отмечалось осложнение эпидемиологического ситуации среди детей 7-14 лет – порог даже был превышен на 8,7 %, но ненадолго. При этом случаев лабораторно подтверждённого гриппа в регионе было не так много – 347.

В структуре общей инфекционной заболеваемости доля гриппа и ОРВИ составила подавляющее большинство - 91,2%.

А вот внебольничных пневмоний в первые три месяца года стало меньше, чем в 2019 году: 1 723 случая, что ниже прошлого года на 14,4 процента.

Фото 19rus.ru

10 1061
#Грипп #ОРВИ #пневмония
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Комментарии (10)

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1

1 минуту назад
если раньше многие банальный насморк не замечали даже, то сейчас даже с ним бегут к врачу, врач ставит орви
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Ха

33 минуты назад
в поликлиниках, при наличии температуры, других диагнозов и в помине не знают, они ОРВИ прям на глазок ставят без анализов. Статистика в надежных руках
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Житель

52 минуты назад
Это из-за масок,которые носят целый день не меняя,в которой ходят по улице.Этого и следовало ожидать.
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ГостьЯ

55 минут назад
Одни одно говорят, другие другое... Короче расходимся, нет никакого коронавируса, есть езда по нервной системе, не более
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Алексей

59 минут назад
А сколько эпидпорог?
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Ясень пень посадили все дома

сегодня, 10:58
Придурки
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Калдырь

сегодня, 10:52
Зато в управлении регионом возросло число заболеваемости * , а у не которых это с рождения.
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Гость

сегодня, 10:44
Исправились
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Гость

сегодня, 10:43
Не понял - в заголовке "стали реже болеть", а в тексте "заболеваемость гриппом и ОРВИ стала ВЫШЕ прошлого года на 11,1%" Это как?? Рассчитано на читающих только заголовки?
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Педагог

сегодня, 10:36
Зато дистрофией больше.
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