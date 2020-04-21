сегодня, 10:26
В этом году липчане стали чаще болеть ОРВИ, чем раньше
А гриппом за три месяца липчане переболели всего 347 раз.
Вместе с тем в феврале в Липецке, Ельце, Грязинском и , Усманском районах отмечалось осложнение эпидемиологического ситуации среди детей 7-14 лет – порог даже был превышен на 8,7 %, но ненадолго. При этом случаев лабораторно подтверждённого гриппа в регионе было не так много – 347.
В структуре общей инфекционной заболеваемости доля гриппа и ОРВИ составила подавляющее большинство - 91,2%.
А вот внебольничных пневмоний в первые три месяца года стало меньше, чем в 2019 году: 1 723 случая, что ниже прошлого года на 14,4 процента.
Фото 19rus.ru
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