В России

13 минут назад

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

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Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

Они начали массово оставлять комментарии на карте города, где указано правительство региона

Жители Ростова-на-Дону с помощью приложения «Яндекс. Карты» провели онлайн-митинг против режима всеобщей изоляции, который действует в Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. В связи с введённым режимом всеобщей изоляции многие горожане остались без работы или их доход значительно сократился, сообщает REGNUM.

Кроме того, нарекания вызвала и система выдачи пропусков для следования на работу – перед соответствующими пунктами в дневные часы скопились очереди.

В Ростовской области режим всеобщей изоляции действует с 31 марта. По мнению местных властей, принятые меры принесли положительный результат. Однако в связи с распространением коронавируса на Дону об отмене части ограничений речи нет. С 23 апреля в областном центре будут усилены меры по контролю за передвижением граждан.
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