Коронавирус

17.04.2020 10:38

Мощность центра обработки заявок на получение электронного пропуска увеличивают до тысячи одновременных звонков

32 5448
#цифровой пропуск
7
Мощность центра обработки заявок на получение электронного пропуска увеличивают до тысячи одновременных звонков
В течение нескольких часов мощность центра обработки заявок для получения электронного пропуска будет увеличена до 1000 одновременных звонков. Дополнительно увеличивается количество работающих операторов ЕДС - до 45 сотрудников. Об этом сообщили в администрации Липецкой области.

17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.

Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».

фото пресс-службы администрации Липецкой области.
32 5448
#цифровой пропуск
7

Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гозть

вчера, 16:43
ребята * надо на соборную гору за пропусками!!!однозначно!
ответить

Просто липчанин

17.04.2020 22:53
Mikl, "бизнес это вторичное никуда не пропадет", ты вообще отдаёшь себе отчет, что ты пишешь, уйобище ? Люди проедят за 2 месяца эти деньги и после им нужна будет работа, а её к тому времени не не будет.
ответить

Mikl

17.04.2020 20:20
Мое мнение о короновирусе и всех мер принимаемых и правительством и местными властями. Полное непонимание ситуации и паника и метание в разные стороны в поисках решения проблемы. Принимают какие то скидки, уменьшение налогов, что требует создание новых законов, средств и людских сил на выполнение этих полумер и создают у населения неверие и недоверие к руководству страны и местным чиновникам. Есть простое решение опробованное в США и Японии-раздать по 50 тысяч рублей каждому жителю страны независимо от возраста и положения и не надо никаких законов изменять. Люди посидят и месяц и два в изоляции, а бизнес это вторичное никуда не пропадет.
ответить

Хитрый

17.04.2020 16:13
Здравствуй цифровой концлагерь ! Не ждали? А он уже здесь....
ответить

Люда

17.04.2020 14:40
Собрались съездить на дачу.Позвонила.В ответ женский голос говорит обрывки слова, похожие на : причина, затем сброс.Так продолжалось минуты три.Получила код на мужа, затем начинаю попытку получить на себя.Получилось только через 8 минут.Было бы хорошо, и даже здорово, если бы можно по одному звонку получить пропуск на всю семью, в т. ч. и на детей с 14 лет , чтобы не было разрыва во времени,Может быть такую ситуацию изменит введение приложения.
ответить

Оператор ЕДС

17.04.2020 14:28
Землячки, вы в курсе что у нас получка 80 000 руб. в месяц?
ответить

ШТЫК МОЛОДЕЦ

17.04.2020 14:09
« …Хотели как лучше, получилось как всегда» В. С. Черномырдин
ответить

Дмитрий

17.04.2020 14:08
Все как у V.O., полный отстой. Увеличат до 45 ?! Даже не смешно. Куриные мозги.
ответить

Липчанин

17.04.2020 14:07
Лысый клоун ввёл в колхозе электронные пропуска. Смех... ЧС ТРЕБУЕМ ВВЕСТИ!!!!!!
ответить

Безграмотный

17.04.2020 13:01
Яна, научитесь писать без ошибок, пожалуйста. Ваша безграмотность здесь предполагает её и в остальном.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 человек
#кронавирус
18
Коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 20 человек

39 минут назад

Коронавирус
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом
4
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом

сегодня, 10:36

В мире
К концу дня дня 18 апреля в Липецкой области выдано больше 72 000 цифровых пропусков
#цифровой пропуск
13
К концу дня дня 18 апреля в Липецкой области выдано больше 72 000 цифровых пропусков

сегодня, 09:43

Коронавирус
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 19 апреля
1
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 19 апреля

вчера, 20:00

Культура
«Визжат в ночи, и никому дела нет»
31
«Визжат в ночи, и никому дела нет»

вчера, 18:56

Общество
48 жителей Липецкой области вылечились от коронавируса
#коронавирус #статистика
46
48 жителей Липецкой области вылечились от коронавируса

вчера, 17:05

Общество