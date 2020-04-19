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17.04.2020 10:38
Мощность центра обработки заявок на получение электронного пропуска увеличивают до тысячи одновременных звонков
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В течение нескольких часов мощность центра обработки заявок для получения электронного пропуска будет увеличена до 1000 одновременных звонков. Дополнительно увеличивается количество работающих операторов ЕДС - до 45 сотрудников. Об этом сообщили в администрации Липецкой области.
17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
фото пресс-службы администрации Липецкой области.
17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
фото пресс-службы администрации Липецкой области.
32 5448
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Mikl
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