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15 апреля в Липецкой области произошли две массовые аварии с участием грузовиков
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.
В Липецке на улице Космонавтов 19-летний водитель «Фольксвагена» в зоне действия пешеходного перехода сбил 20-летнего парня. Пешеход получил травмы, его госпитализировали.
В Ельце на перекрестке трассы «Дон» и улицы Промышленной столкнулись грузовик «Донг-Фенг» под управлением 39-летнего водителя и «Лада-Калина» с 63-летним мужчиной за рулем. От удара «Калина» столкнулась со стоящим на перекрестке «Рено» под управлением 37-летнего водителя. Ваварии пострадали водитель и 60-летняя пассажирка «Калины». С травмами их госпитализировали.
15 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3301 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 19.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3046 случаев превышения скорости.
Так же было зафиксировано 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.