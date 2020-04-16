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15 апреля в Липецкой области произошли две массовые аварии с участием грузовиков

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#авария #ДТП
15 апреля в Липецкой области произошли две массовые аварии с участием грузовиков

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 апреля на трассе Орел – Тамбов столкнулись грузовик «Скания» и «ВАЗ-2109» с 34-летним водителем за рулем. От удара «девятка» столкнулась с «Фордом» под управлением 38-летнего водителя, а тот врезался в «ГАЗель» с 27-летним парнем за рулем. В автоаварии пострадали водитель и 62-летний пассажир «ВАЗа» – с травмами их госпитализировали.

В Липецке на улице Космонавтов 19-летний водитель «Фольксвагена» в зоне действия пешеходного перехода сбил 20-летнего парня. Пешеход получил травмы, его госпитализировали.

В Ельце на перекрестке трассы «Дон» и улицы Промышленной столкнулись грузовик «Донг-Фенг» под управлением 39-летнего водителя и «Лада-Калина» с 63-летним мужчиной за рулем. От удара «Калина» столкнулась со стоящим на перекрестке «Рено» под управлением 37-летнего водителя. Ваварии пострадали водитель и 60-летняя пассажирка «Калины». С травмами их госпитализировали. 

15 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3301 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 19.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 3046 случаев превышения скорости.

Так же было зафиксировано 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

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