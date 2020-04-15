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39 минут назад

Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к маю-июню

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#здравоохранение
Законопроект, который позволит врачам приватизировать служебное жилье, планируется подготовить к маю-июню 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал его автор — член Совета Федерации Дмитрий Шатохин. 

«У нас большой дефицит кадров, особенно в небольших населенных пунктах. А чем хорошо служебное жилье? Мы могли бы закрепить человека минимум на 10 лет», — отметил Шатохин. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и выявленной нехваткой медицинских кадров в регионах эта инициатива стала особенно актуальна, уверен сенатор. 

В то же время в этом вопросе существует правовая неурегулированность, так как в соответствии с действующим законодательством нельзя оформить собственность на жилое помещение, имеющее статус служебного. Это прописано в законе о приватизации: служебная недвижимость входит в список объектов, которые не подлежат переводу в собственность. 

Адвокат юридического агентства «Клишин и партнеры» Владимир Энтин сообщил «Известиям», что привлечение кадров в регионы посредством предоставления жилья действительно более эффективная мера, чем посредством выделения финансовых средств. Однако, по мнению адвоката, предлагаемая мера поддержки должна быть реализована в два этапа — сначала нужно обеспечить всех врачей служебным жильем и лишь потом предоставить возможность его приватизировать. Иначе есть риск, что недвижимости всем не хватит. 
198
#здравоохранение

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