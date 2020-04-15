Общество

сегодня, 14:10

К обеду жители Задонска получили более двух тысяч цифровых пропусков

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#коронавирус #цифровой пропуск
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К обеду жители Задонска получили более двух тысяч цифровых пропусков

Самый популярный запрос - посещение магазинов и аптек.

Сегодня - первый день выдачи цифровых пропусков в регионе. Пилотный проект запущен в Задонске.

- На 13.00 жителям Задонска через Единую диспетчерскую службу выдано более двух тысяч пропусков. Самый популярный запрос - посещение магазина или аптеки. На втором месте - проезд на дачу или доставка товаров первой необходимости родственникам. На третьем - посещение медицинских и ветеринарных учреждений, - сообщил GOROD48 начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко.

- Мы сейчас проводим тестирование, искусственно увеличивая количество звонков, чтобы посмотреть, как наша система справляется с нагрузкой. Если сегодня утром у нас было сто каналов для одновременного обращения за пропуском, то к концу дня мы планируем увеличить это количество до пятисот. Наша цель - сделать легким и быстрым получение цифрового пропуска, - добавил чиновник, являющийся разработчиком алгоритма получения цифровых пропусков.

Станислав Корниенко также сообщил, что к вечеру его управление подготовит ответы на часто задаваемые вопросы, которые IT-специалисты получили сегодня в соцсетях и в ЕДС.

Напомним, что цифровые пропуска в Задонске введены сегодня, а 17 апреля система заработает в Липецке, Ельце и Чаплыгине. 
47 3314
#коронавирус #цифровой пропуск
5

Комментарии (47)

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Оля

7 минут назад
Я сегодня пыталась позвонить в эту единственную службу. В очереди я была 96 спустя 10 минут 92. Сколько мне нужно ждать пропуск чтобы в магаз сходить часов 10. А что дальше вы 960. Наладте сначала телефон горячей линии.
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Ваека

19 минут назад
Чушь все равно все ходят только с разрешения.В чём смысол?На Задонск 10000 населения за несколько часов 2000 заявок что это за карантин.
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Дадада

23 минуты назад
Я же дурак, буду свои паспортные данные сообщать направо-налево. Щас. А на основании какого закона вводится пропускной режим для передвижения по городу? 68 ФЗ, который про "повышенную готовность", не предусматривает таких строгих ограничений прав и свобод.
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Ник нейм

24 минуты назад
А что пропуск от коронавируса лечит??? Ау, очнитесь овечки....
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Пропуск

26 минут назад
Если вводят пропуск для местного населения. однозначно власть не работает с приезжим контингентом которые могут завозить вирус.
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60+

27 минут назад
А что этот Станислав хохол уже у нас губернатор постановление издаёт ! Я б ему его пропуск засунул в то место что ниже спины .
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Вопрос к городу-48

32 минуты назад
Осветите и другие вопросы.Например,как студенты будут стипендии получать на карантине,как дела с социальными стипендиями детей-сирот,находящихся на очном обучении,что с пенсиями будет в .А то везде один вирус да вирус.А скоро выясниться,что у сирот последнее забрали,а у пенсионеров пенсии не начислены,эпидемия же,все на карантине.А дистанционно,пардон,не все знают,как документы отправлять,чтоб им что-то там назначили,продлили и т.д
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Гость

34 минуты назад
система слежения, Конечно понимают! Для того, чтобы меньше иди...тов шлялось по городу, и заражало друг друга. А когда совести у людей не осталось, как по другому? Все орут про всемирный заговор, и ни кто не думает о своих близких, о людях по соседству. Только о себе любимом как всегда. Я типа здоров. А если человек бессимптомный носитель? А если ему хоть бы хны, а других заразит, и они будут с симптомами болеть, мучиться? Это всё совесть во мне говорит. Мне жаль себя и других вокруг людей. А у многих её просто нет, а вместо совести маразм про заговоры, про меня пронесёт - я молодой, про всемирное слежение и т.п. Читаешь такие коменты - ну дичь дикая блин! Мне вот этим заговорщикам так и охота сказать - не веришь, заговоры, нет ничего, ни кто не болеет - иди в больницу по работай добровольцем тогда. Раз нет ничего!
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аналитик

37 минут назад
1. Интересно какой кодек у вас используется G 729 или G 711 на 500 линий (и кстати входящих или исходящих) 2. Какой шифрование данных используется. 3. Есть ли у вас сертификат от спецслужб на использования данного оборудования 4. А софт у вас российский или нет.
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?

39 минут назад
А к любовнице съездить, тоже нужен пропуск!!! Как быть???
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