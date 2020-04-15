К обеду жители Задонска получили более двух тысяч цифровых пропусков

Самый популярный запрос - посещение магазинов и аптек.

Сегодня - первый день выдачи цифровых пропусков в регионе. Пилотный проект запущен в Задонске.



- На 13.00 жителям Задонска через Единую диспетчерскую службу выдано более двух тысяч пропусков. Самый популярный запрос - посещение магазина или аптеки. На втором месте - проезд на дачу или доставка товаров первой необходимости родственникам. На третьем - посещение медицинских и ветеринарных учреждений, - сообщил GOROD48 начальник управления информатизации Липецкой области Станислав Корниенко.



- Мы сейчас проводим тестирование, искусственно увеличивая количество звонков, чтобы посмотреть, как наша система справляется с нагрузкой. Если сегодня утром у нас было сто каналов для одновременного обращения за пропуском, то к концу дня мы планируем увеличить это количество до пятисот. Наша цель - сделать легким и быстрым получение цифрового пропуска, - добавил чиновник, являющийся разработчиком алгоритма получения цифровых пропусков.



Станислав Корниенко также сообщил, что к вечеру его управление подготовит ответы на часто задаваемые вопросы, которые IT-специалисты получили сегодня в соцсетях и в ЕДС.



Напомним, что цифровые пропуска в Задонске введены сегодня, а 17 апреля система заработает в Липецке, Ельце и Чаплыгине.

