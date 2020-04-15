Общество
сегодня, 08:07
Благодатный огонь не прилетит в Липецк
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Традиционный праздничный рейс отменен из-за COVID-19.
Рейс в Москву за Благодатным огнем в канун Пасхи не состоится. Об этом сообщил директор аэропорта «Липецк» Михаил Молоканов. Причина отмены перелета – угроза распространения коронавируса. Традиционно Благодатный огонь в аэропорт «Внуково» доставлял Фонд Андрея Первозванного. Там огонь у выхода из зоны прилета встречала толпа делегаций со всех уголков России. В условиях пандемии и принятых ограничительных мер повторение такого мероприятия представить сложно.
Напомним, традицию полетов за Благодатным огнем в канун Пасхи в Москву ввел прежний директор аэропорта Владимир Малахов. Рейсы совершались из года в год практически 10 лет.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир призвал православных верующих оставаться дома, а не приходить в церкви и храмы. Митрополии было выдано предписание митрополии о приостановлении посещения церквей. Глава Липецкой митрополии распорядился об исполнении решения государственной структуры. Владимир Бондарев сообщил, что сотрудники его ведомства будут проверять на этой неделе исполнение соответствующего предписания.
Напомним, традицию полетов за Благодатным огнем в канун Пасхи в Москву ввел прежний директор аэропорта Владимир Малахов. Рейсы совершались из года в год практически 10 лет.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир призвал православных верующих оставаться дома, а не приходить в церкви и храмы. Митрополии было выдано предписание митрополии о приостановлении посещения церквей. Глава Липецкой митрополии распорядился об исполнении решения государственной структуры. Владимир Бондарев сообщил, что сотрудники его ведомства будут проверять на этой неделе исполнение соответствующего предписания.
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