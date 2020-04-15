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Благодатный огонь не прилетит в Липецк

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#пасха #благодатный огонь
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Благодатный огонь не прилетит в Липецк

Традиционный праздничный рейс отменен из-за COVID-19.

Рейс в Москву за Благодатным огнем в канун Пасхи не состоится. Об этом сообщил директор аэропорта «Липецк» Михаил Молоканов. Причина отмены перелета – угроза распространения коронавируса. Традиционно Благодатный огонь в аэропорт «Внуково» доставлял Фонд Андрея Первозванного. Там огонь у выхода из зоны прилета встречала толпа делегаций со всех уголков России. В условиях пандемии и принятых ограничительных мер повторение такого мероприятия представить сложно.

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Напомним, традицию полетов за Благодатным огнем в канун Пасхи в Москву ввел прежний директор аэропорта Владимир Малахов. Рейсы совершались из года в год практически 10 лет.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир призвал православных верующих оставаться дома, а не приходить в церкви и храмы. Митрополии было выдано предписание митрополии о приостановлении посещения церквей. Глава Липецкой митрополии распорядился об исполнении решения государственной структуры. Владимир Бондарев сообщил, что сотрудники его ведомства будут проверять на этой неделе исполнение соответствующего предписания.
37 3339
#пасха #благодатный огонь
3

Комментарии (37)

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60+

46 секунд назад
С такой властью какая благодать , остаётся ждать конца света !
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Неверующий

51 секунду назад
Слабоват господь супротив вируса и чиновников.
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Нищий

6 минут назад
Мне кажется , что храмы закрывают не только для того чтобы не распространять заразу, но и для того , чтобы скрыть , что он, огонь не сошёл , и наступят мрачные времена, а подожгут , монтаж сделают и как бы людишки успокоится
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123

7 минут назад
Проверяйте область, особенно сёла!!!
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михаил

8 минут назад
А считаю, что главное верить, а все эти попы, кадила, золотые кресты, вся это пафосность не нужна. И благодаря короновирусу народ увидит, что не церковь с попами - наша вера, а вера внутри человека. Я верю в природу и она хоть немного очиститься от человечества. От всей грязи которую он сделал ей. И это очень хорошо.
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Ваш тренер

8 минут назад
Обломались бездельники с администации которые его привозили...Да и денег сэкономят!!Всё норм....
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Виноват Кабаев Вова!

9 минут назад
Земля обнуляется!
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Витек

10 минут назад
А вы уверенны, что он вообще сойдет?
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Черкаш

11 минут назад
Огня не привезут,спички надо закупать .Крутите из туалетной бумаги подобие свечки,благо в каждом доме этого продукта первой необходимость хоть ЖОПОЙ ешь.
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Матёрый оборотень

15 минут назад
Тамара, спасибо! Напомнили о хорошем человеке!
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