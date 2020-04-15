Благодатный огонь не прилетит в Липецк

Традиционный праздничный рейс отменен из-за COVID-19.

Рейс в Москву за Благодатным огнем в канун Пасхи не состоится. Об этом сообщил директор аэропорта «Липецк» Михаил Молоканов. Причина отмены перелета – угроза распространения коронавируса. Традиционно Благодатный огонь в аэропорт «Внуково» доставлял Фонд Андрея Первозванного. Там огонь у выхода из зоны прилета встречала толпа делегаций со всех уголков России. В условиях пандемии и принятых ограничительных мер повторение такого мероприятия представить сложно.Напомним, традицию полетов за Благодатным огнем в канун Пасхи в Москву ввел прежний директор аэропорта Владимир Малахов. Рейсы совершались из года в год практически 10 лет.Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир призвал православных верующих оставаться дома, а не приходить в церкви и храмы. Митрополии было выдано предписание митрополии о приостановлении посещения церквей. Глава Липецкой митрополии распорядился об исполнении решения государственной структуры. Владимир Бондарев сообщил, что сотрудники его ведомства будут проверять на этой неделе исполнение соответствующего предписания.