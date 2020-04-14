сегодня, 14:49
Мэр Ельца еще не уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху
Сегодня будет решающий день: Евгений Боровских лично отнесет епископу Елецкой епархии запрещающее посещение приходов и монастырей предписание руководителя регионального Роспотребнадзора.
Получить комментарии в Елецкой епархии GOROD48 не удалось - указанные на ее сайте телефоны молчали. Пришлось обращаться за комментарием к главе Ельца Евгению Боровских.
Глава Ельца также не понимает, почему Владыка Максим еще не издал такого распоряжения.
- Я четвертый день пытаюсь получить ответ епархии, но пока безрезультатно. Поэтому сегодня лично отнесу Владыке Максиму запрещающее открытые для паствы богослужения предписание руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Думаю, что мне удастся добиться положительного результата, и прихожане нашей епархии проведут пасхальную неделю дома, - заявил GOROD48 мэр Ельца.
В свою очередь, руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев еще раз, пользуясь возможностями сайта GOROD48, призвал православных верующих оставаться дома, а не приходить в церкви и храмы. Владимир Бондарев сообщил, что сотрудники его ведомства будут проверять на этой неделе исполнение соответствующего предписания.
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