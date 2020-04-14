Коронавирус

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Мэр Ельца еще не уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху

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#коронавирус #Пасха
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Мэр Ельца еще не уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху

Сегодня будет решающий день: Евгений Боровских лично отнесет епископу Елецкой епархии запрещающее посещение приходов и монастырей предписание руководителя регионального Роспотребнадзора.

Митрополит Липецкий и Задонский Арсений рекомендовал верующим встречать Пасху дома, руководствуясь соответствующим предписанием руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области Владимира Бондарева. А вот епископ Елецкой епархии Максим пока не опубликовал документа об ограничении посещения гражданами приходов и монастырей.

Получить комментарии в Елецкой епархии GOROD48 не удалось - указанные на ее сайте телефоны молчали. Пришлось обращаться за комментарием к главе Ельца Евгению Боровских.

Глава Ельца также не понимает, почему Владыка Максим еще не издал такого распоряжения.

- Я четвертый день пытаюсь получить ответ епархии, но пока безрезультатно. Поэтому сегодня лично отнесу Владыке Максиму запрещающее открытые для паствы богослужения предписание руководителя управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Думаю, что мне удастся добиться положительного результата, и прихожане нашей епархии проведут пасхальную неделю дома, - заявил GOROD48 мэр Ельца.

В свою очередь, руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев еще раз, пользуясь возможностями сайта GOROD48, призвал православных верующих оставаться дома, а не приходить в церкви и храмы. Владимир Бондарев сообщил, что сотрудники его ведомства будут проверять на этой неделе исполнение соответствующего предписания.
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#коронавирус #Пасха
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Комментарии (50)

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Сильной вере

2 минуты назад
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Дерзкий

3 минуты назад
Гость, иди своей дорогой!
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сильная Вера

3 минуты назад
я сегодня уверовал что у меня в сортире лежит 1 лям долларов - сейчас зашел и он там на самом деле лежит
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Гость

5 минут назад
Дерзкий, чтоб что то тут мне писать.. Для начала Егор Летов.. История посев.. Ясно Гопник?!
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Гость

6 минут назад
Дерзкий, от собачьей чумки чебурашки дохнут.. Эта песня просто откровэ..
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Гость

8 минут назад
Этот Поп БОГА НЕ БОИТЬСЯ?! ЧУМА НА ОБА ВАШИХ ДОМА в натуре
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60+

10 минут назад
Мер Ельца дебилоид , даже Сталин во время войны открыл храмы !
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Дерзкий

10 минут назад
Гость, а за смерть чумкой оспой! Кто ответил?
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Дерзкий

11 минут назад
Тот кто верует в бога он не заболеет!а тот кто в церковь ходит для отметки тот заболеет!
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Гость

12 минут назад
За смерть людей кто ответит?!
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