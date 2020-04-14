Липчанин забил до смерти гостя и вышвырнул его во двор

За убийство негостеприимному хозяину грозит до 15 лет лишения свободы.

54-летнего липчанина будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, 10 декабря 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим гостем и нанес ему множественные удары металлической трубой по всему телу, в том числе и по голове.

От полученных травм потерпевший потерял сознание. Пытаясь скрыть следы преступления, фигурант замыл пятна крови, а гостя вынес из дома по улице Гайдара в Липецке и бросил его во дворе. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

Следствием получены доказательства причастности к убийству жильца дома, у которого в последнее время проживал потерпевший. Под тяжестью собранных улик он признался в совершении особо тяжкого преступления и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его показания следователь проверил на месте происшествия и подтвердил собранными доказательствами, - отметили в следственном комитете.

Расследование дела завершено, оно направлено в суд. Обвиняемому грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.