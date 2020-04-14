Происшествия

сегодня, 14:45

Липчанин забил до смерти гостя и вышвырнул его во двор

8 2595
#Убийство
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Липчанин забил до смерти гостя и вышвырнул его во двор

За убийство негостеприимному хозяину грозит до 15 лет лишения свободы.

54-летнего липчанина будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, 10 декабря 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своим гостем и нанес ему множественные удары металлической трубой по всему телу, в том числе и по голове.

От полученных травм потерпевший потерял сознание. Пытаясь скрыть следы преступления, фигурант замыл пятна крови, а гостя вынес из дома по улице Гайдара в Липецке и бросил его во дворе. Потерпевшего без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.

Следствием получены доказательства причастности к убийству жильца дома, у которого в последнее время проживал потерпевший. Под тяжестью собранных улик он признался в совершении особо тяжкого преступления и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Его показания следователь проверил на месте происшествия и подтвердил собранными доказательствами, - отметили в следственном комитете.

Расследование дела завершено, оно направлено в суд. Обвиняемому грозит безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

8 2595
#Убийство
1

Комментарии (8)

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Как гость
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60+

7 минут назад
Не виновен он просто ему раньше всех вселился в голову карнавирус !
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Томми

25 минут назад
нквд, ты похоже толком ни читать ни писать не умеешь, безграмотное чмо. Написано же: "54-летнего липчанина". В какие нах 90-е его выплюнули, дебил ?
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нквд

38 минут назад
Это как раз те критины кого в 90 выплюнули из отверстия , сейчас колубродят наркоманят . потому как родительского воспитания не было . теперь пусть общество пожинает свои плоды
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Ч

55 минут назад
"гость " , нельзя так оскорблять человека потому , что слово " сколько " можно писать " насколько " и " на сколько " . " Адвокат" применил неправильно в данном случае .
ответить

Ч

56 минут назад
"гость " , нельзя так оскорблять человека потому , что слово " сколько " можно писать " насколько " и " на сколько " . " Адвокат" применил неправильно в данном случае .
ответить

гость

сегодня, 15:29
Адвокат, научись писать животное!
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Адвокат

сегодня, 15:23
На сколько помню, погибший обоссался на диване хозяина, за это и поплатился
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НАРОД

сегодня, 14:52
Липецк - жемчужина, бл..., Черноземья!
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