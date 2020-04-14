В России

вчера, 21:36

В УК РФ предложили внести наказание за травлю в Сети

244
В общественной палате (ОП) предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете. Соответствующее предложение уже направлены в Госдуму и Совфед, рассказали в ОП газете «Известия»

На данный момент прямой ответственности за подобные действия в интернете в российском законодательстве не предусмотрено, отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона. 

«Сейчас снова становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной — за травлю в Сети, за оскорбления. Необходимы соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях», — заявил автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. 

За угрозу в Сети убийством и тяжким причинением вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до 6 млн рублей. Поправки планируется внести в УК и в КоАП. 

Обе палаты парламента уже готовы рассмотреть предложения. 
244

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19

вчера, 21:32

В России
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования

вчера, 20:09

В России
На въездах в Москву поставили ОМОН
На въездах в Москву поставили ОМОН

вчера, 15:24

В России
Собянин рассказал о порядке получения спецпропусков
Собянин рассказал о порядке получения спецпропусков

вчера, 13:15

В России
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС
Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

вчера, 13:08

В России
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

вчера, 12:46

В России