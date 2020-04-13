В Липецке за неделю трава и мусор горели 48 раз, основной причиной возгораний спасатели называют человеческий фактор

За прошедшую неделю В Липецке произошло 32 возгорания сухой травы, 16 – мусора на открытых площадках, в 3-х случаях мусор горел в уличных контейнерах. Также огнем уничтожен садовый домик в СНТ «Речное», бесхозное строение на улице 40 лет Октября, надворные и хозяйственные постройки на улицах Зеленая и Елецкая.

- Причиной пожаров становятся поджоги людьми сухой травы и мусора. Нередко загорания сухой травы и скоплений мусора приводят к тяжелым последствиям: огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения, - сообщают в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.



Городские спасатели рекомендуют неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности:



«Ни в коем случае не допускайте неконтролируемое сжигание мусора, палы сухой травы. Будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.



Кроме того, практика показывает, что значительное число весенних возгораний происходит по причине детской шалости. Дети не понимают, сколько бед может принести травяной пожар. Именно поэтому взрослым следует рассказать детям об опасности таких развлечений. Если вы видите, что дети балуются со спичками, жгут траву, разводят костры, не проходите мимо, остановите их».



Управление по делам ГО и ЧС напоминает, что размер штрафов в пожароопасный период удваивается. Для граждан они могут доходить до 4 – 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, для юридических – от 300 до 500 тыс. рублей.

