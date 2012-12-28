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Общество
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49 минут назад
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Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2
Мужчину депортируют на родину.
В УФСИН России по Липецкой области GOROD48 рассказали другую версию произошедшего. 10 января человек с видео ворвался в административное здание колонии №2 и устроил дебош. Он пытался драться с сотрудниками УФСИН, и порвать им форму. Сотрудники УФСИН вызвали полицию и задержали дебошира.— Все происходящее зафиксировано на камеру наблюдения. Освидетельствование не показало наличие побоев у задержанного, — рассказали GOROD48 в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний.
Дебоширом оказался уроженец Казахстана. Он оштрафован и выдворен за пределы Российской Федерации в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ.
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