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567
49 минут назад
6

Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2

Мужчину депортируют на родину.

Сегодня один из Telegram-каналов опубликовал пост о, якобы, избиении случайного прохожего сотрудником колонии №2. В сообщении говорится, что офицер применил силу к прохожему, так как решил, что тот попытался совершить некие противоправные действия. К сообщению прикреплено видео с человеком в наручниках, лежащем на полу в административном помещении.

В УФСИН России по Липецкой области GOROD48 рассказали другую версию произошедшего. 10 января человек с видео ворвался в административное здание колонии №2 и устроил дебош. Он пытался драться с сотрудниками УФСИН, и порвать им форму. Сотрудники УФСИН вызвали полицию и задержали дебошира.— Все происходящее зафиксировано на камеру наблюдения. Освидетельствование не показало наличие побоев у задержанного, — рассказали GOROD48 в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний.

Дебоширом оказался уроженец Казахстана. Он оштрафован и выдворен за пределы Российской Федерации в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ.
УФСИН
хулиганство
депортация
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Неделя
13 минут назад
и дебошир опять здесь.
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Странненько
16 минут назад
Интересно как он попал в колонию, там что проходной двор?
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Жучка
17 минут назад
Что он тут забыл??? В Казахстан....
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Александр
20 минут назад
А без полиции сотрудники УФСИН побоялись скрутить дебошира? Надо было уж и Росгвардию вызвать в бронежелетах и с автоматами.
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И ведь
23 минуты назад
Так во всем мире
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дима
36 минут назад
правильно-вао бще нюх потеряли-и таких у нас пруд пруди
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