Уроженец Казахстана устроил дебош в административном здании липецкой колонии №2

Мужчину депортируют на родину.

Сегодня один из Telegram-каналов опубликовал пост о, якобы, избиении случайного прохожего сотрудником колонии №2. В сообщении говорится, что офицер применил силу к прохожему, так как решил, что тот попытался совершить некие противоправные действия. К сообщению прикреплено видео с человеком в наручниках, лежащем на полу в административном помещении.В УФСИН России по Липецкой области GOROD48 рассказали другую версию произошедшего. 10 января человек с видео ворвался в административное здание колонии №2 и устроил дебош. Он пытался драться с сотрудниками УФСИН, и порвать им форму. Сотрудники УФСИН вызвали полицию и задержали дебошира.— Все происходящее зафиксировано на камеру наблюдения. Освидетельствование не показало наличие побоев у задержанного, — рассказали GOROD48 в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний.Дебоширом оказался уроженец Казахстана. Он оштрафован и выдворен за пределы Российской Федерации в соответствии со ст. 18.8 КоАП РФ.