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сегодня, 17:20
3

Статистика: розничная торговля в Липецкой области выросла на 11,5%

Оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-ноябре 2024 года увеличился в сопоставимых ценах на 11,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил 378,1 миллиарда рублей. В расчете на душу населения розничные продажи составили 338,7 тысячи рублей, сообщает Липецкстат. 

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,3%, непродовольственных товаров — 52,7%. Так, на продукты питания, напитки и табак липчане потратили за 11 месяцев 178,9 миллиарда рублей, на 9,2% больше, чем годом ранее. Рост трат на непродовольственные товары за год оказался выше: +13,6%, доля расходов в денежном выражении составила почти 199,2 миллиарда рублей. 
На розничных рынках и ярмарках липчане оставили за 11 месяцев 2,7% от всего оборота розничной торговли. 

Оборот общественного питания в январе-ноябре 2024 года составил 13,4 миллиарда рублей, в сопоставимых ценах это на 18,1% больше к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 12 046 рублей.

розничная торговля
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Житель
20 минут назад
Вы напишите на сколько она упала за год
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Р
32 минуты назад
Хорошо
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Правильно пишите
сегодня, 17:53
Вырос не оборот, а цены
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