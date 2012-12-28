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Экономика
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сегодня, 17:20
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Статистика: розничная торговля в Липецкой области выросла на 11,5%
В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,3%, непродовольственных товаров — 52,7%. Так, на продукты питания, напитки и табак липчане потратили за 11 месяцев 178,9 миллиарда рублей, на 9,2% больше, чем годом ранее. Рост трат на непродовольственные товары за год оказался выше: +13,6%, доля расходов в денежном выражении составила почти 199,2 миллиарда рублей.
На розничных рынках и ярмарках липчане оставили за 11 месяцев 2,7% от всего оборота розничной торговли.
Оборот общественного питания в январе-ноябре 2024 года составил 13,4 миллиарда рублей, в сопоставимых ценах это на 18,1% больше к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 12 046 рублей.
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