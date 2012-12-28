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Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани
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сегодня, 17:54

Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани

Вертолет приземлился в гражданском аэропорту. Это первый рейс санавиации в наступившем году.

Как сообщила в соцсетях министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, сегодня в Липецк из Усмани вертолет санавиации доставил 62-летнюю женщину в тяжелом состоянии.

Приземлился вертолет в аэропорту «Липецк», находящемся на очередной реконструкции. По словам Анны Марковой, взлет и посадка происходили под защитой спецслужб.
санавиация
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