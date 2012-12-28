Вертолет санавиации доставил в Липецке тяжелую пациентку из Усмани

Вертолет приземлился в гражданском аэропорту. Это первый рейс санавиации в наступившем году.

Как сообщила в соцсетях министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова, сегодня в Липецк из Усмани вертолет санавиации доставил 62-летнюю женщину в тяжелом состоянии.Приземлился вертолет в аэропорту «Липецк», находящемся на очередной реконструкции. По словам Анны Марковой, взлет и посадка происходили под защитой спецслужб.