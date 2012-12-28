На улице Ибаррури столкнулись «Веста» и «Фольксваген», пострадали две женщины

Обе женщины госпитализированы.

Вечером 12 января в Липецке на улице Ибаррури столкнулись автомобили «Лада-Веста» с 23-летним водителем и «Фольксваген» 31-летнего мужчины. В ДТП пострадали 36-летняя пассажирка «Весты» и 25-летняя пассажирка «Фольксвагена». Обе женщины госпитализированы в БСМП с множественными травмами.