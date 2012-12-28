На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до «кудесников шайбы» из Молдавии
На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Происшествия
640
59 минут назад
На улице Ибаррури столкнулись «Веста» и «Фольксваген», пострадали две женщины
Обе женщины госпитализированы.
0
0
1
1
1
Комментарии