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22 минуты назад
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Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты

Советский районный и Липецкий областной суды признали право владельца подарочного сертификата на возврат средств.

Липецкий областной суд встал на сторону потребителя, которому магазин брендовой одежды отказал в возврате средств по чеку о приобретении подарочного сертификата номиналом 300 тысяч рублей.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина живёт в Липецке, где данный магазин отсутствует, а в интернет-магазине торговой сети нет интересующего его товара. Поэтому он обратился к юрлицу с претензией о возврате денег в соответствии с номиналом подарочного сертификата. Однако требования потребителя исполнены не были.

Ответчик свою позицию аргументировал собственными условиями выпуска и обслуживания подарочных сертификатов, в соответствии с которыми «владелец сертификата в течении срока действия и в пределах номинальной стоимости вправе требовать от эмитента принять подарочный сертификат в оплату товаров и/или услуг из ассортимента эмитента». Также в условиях со ссылкой на статью 429.3. Гражданского кодекса РФ об опционном договоре прописано, что в случае неиспользования сертификата для оплаты товаров или услуг в течение срока действия, он аннулируется, номинальная стоимость возврату не подлежит.

Советский районный суд Липецка установил, что деньги, уплаченные за подарочный сертификат, нельзя считать безвозмездно полученными магазином, так как у продавца возникает обязательство перед держателем подарочного сертификата принять его в качестве средства платежа за товар. То есть номинал сертификата по сути является авансом.

Липецкий областной суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке с данной позицией согласился. «При неиспользовании держателем сертификата потенциальной возможности покупки товара, уплаченные деньги являются неосновательным обогащением продавца и подлежат возврату», – говорится в постановлении гражданской коллегии.

Теперь магазин обязан вернуть липчанину сумму номинала сертификата, штраф, судебные и почтовые расходы, а всего 467,7 тысячи рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами.
права потребителей
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
взятка
7 минут назад
Это ж надо такие сертификаты и на такую сумму дарят/покупают!
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