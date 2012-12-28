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Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
Общество
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сегодня, 17:56
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Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения
У младенца выявлен врожденный порок сердца.
Как сообщает министр здравоохранения Липецкой области, это уже четвертый ребенок у матери, несмотря на ее 21-летний возраст.
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