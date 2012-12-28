Четвертого ребенка 21-летней мамы отправили на лечение в Москву на второй день после рождения

У младенца выявлен врожденный порок сердца.

Спецтранспортом в Москву отправили младенца, родившегося 11 января в областном перинатальном центре. У ребенка еще на стадии беременности его мамы выявлен при помощи УЗИ врожденный порок сердца. Московские врачи оказывали консультативную помощь женщине при помощи телемедицины.Как сообщает министр здравоохранения Липецкой области, это уже четвертый ребенок у матери, несмотря на ее 21-летний возраст.