Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, у которой камень перекрыл желчный проток

Такие случаи у детей встречаются крайне редко.

Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, которую доставили в больницу в критическом состоянии.«Первоначально девочка была госпитализирована в детскую больницу с диагнозом «тяжелая механическая желтуха». После обследования выяснилось, что она страдает от желчекаменной болезни, а камень перекрыл желчный проток. Хотя у взрослых нередко удаляют даже самые крупные камни из желчных протоков, такие случаи у детей встречаются крайне редко. К тому же у этой девочки были свои уникальные анатомические особенности строения желчевыводящих путей», — сообщает управление здравоохранения Липецкой области.Операцию провел заведующий отделением эндоскопии ЛОКБ Евгений Стрельников, используя эндоскопический метод под рентгенологическим контролем. Миниинвазивное вмешательство прошло успешно: камень был захвачен, разрушен и полностью извлечен. Желчеотток восстановился. Сегодня девочку перевели из реанимационного отделения в хирургию.