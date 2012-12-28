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48 минут назад
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Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, у которой камень перекрыл желчный проток

Такие случаи у детей встречаются крайне редко.

Врачи областной клинической больницы спасли 13-летнюю девочку, которую доставили в больницу в критическом состоянии.

«Первоначально девочка была госпитализирована в детскую больницу с диагнозом «тяжелая механическая желтуха». После обследования выяснилось, что она страдает от желчекаменной болезни, а камень перекрыл желчный проток. Хотя у взрослых нередко удаляют даже самые крупные камни из желчных протоков, такие случаи у детей встречаются крайне редко. К тому же у этой девочки были свои уникальные анатомические особенности строения желчевыводящих путей», — сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

Операцию провел заведующий отделением эндоскопии ЛОКБ Евгений Стрельников, используя эндоскопический метод под рентгенологическим контролем. Миниинвазивное вмешательство прошло успешно: камень был захвачен, разрушен и полностью извлечен. Желчеотток восстановился. Сегодня девочку перевели из реанимационного отделения в хирургию.
медицина
дети
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Бабушка
17 минут назад
Низкий поклон настоящим ВРАЧАМ храни вас Господь.
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Однако
18 минут назад
в 13 лет камни в почках...
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Ника
5 минут назад
Внимательно прочитайте в желчных протоках
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Бабушка
18 минут назад
Низкий поклон настоящим ВРАЧАМ
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Р
28 минут назад
Есть ещё нормальные врачи из ссср.
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1
34 минуты назад
Стрельников Е. есть Стрельников Е. Мастер своего дела. Дай бог ему здоровья работать на благо людей.
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Карга
36 минут назад
Спасибо врачам! Будьте счастливы вы и ваши спасенные !!!
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