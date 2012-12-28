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Жильцы дома по улице Меркулова продолжают жаловаться на мышей
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185
23 минуты назад
1

Жильцы дома по улице Меркулова продолжают жаловаться на мышей

Санобработку в доме провели.

Ещё 6 января жильцы дома №24 по улице Меркулова пожаловались в редакцию GOROD48 на неприятное соседство — в подъездах живут мыши и тараканы. Сегодня жалоба повторилась. «Мыши так и бегают», — говорилось в обращении в редакцию.

Как рассказал GOROD48 директор ООО «ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников, санобработку от тараканов и мышей управляющая компания провела уже дважды: первый раз в декабре — когда заварили мусоропровод, а второй раз это было сделано 9 января. Но результат нужно ещё подождать.

— При обработке от мышей используется протравленное зерно. Так что результат будет виден в течение недели — мыши должны съесть отраву, а она — подействовать, — пояснил Дмитрий Синельников.
ЖКХ
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Хозяин
8 минут назад
Пускай живут. Мыши лучше чем крысы!
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