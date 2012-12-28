Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Общество
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23 минуты назад
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Жильцы дома по улице Меркулова продолжают жаловаться на мышей
Санобработку в доме провели.
Как рассказал GOROD48 директор ООО «ГУК «Стахановская» Дмитрий Синельников, санобработку от тараканов и мышей управляющая компания провела уже дважды: первый раз в декабре — когда заварили мусоропровод, а второй раз это было сделано 9 января. Но результат нужно ещё подождать.
— При обработке от мышей используется протравленное зерно. Так что результат будет виден в течение недели — мыши должны съесть отраву, а она — подействовать, — пояснил Дмитрий Синельников.
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