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Фонд «Милосердие» поможет волонтерам воплотить в жизнь личные проекты
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сегодня, 16:00

Фонд «Милосердие» поможет волонтерам воплотить в жизнь личные проекты

Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер группы НЛМК, объявляет о начале приема заявок для получения грантов программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево» 2025 года. На финансирование общественно полезных идей могут рассчитывать жители Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. Заявки принимают на онлайн-платформе программы.

 «Мы уверены, что в новом году желающих стать участниками программы не уменьшится, а их идеи будут еще более яркими и востребованными, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Радует, что энергия добрых дел не угасает уже девятый год, проекты «Стального дерева» развиваются, тиражируются, вовлекая в социальное проектирование сотни неравнодушных людей из четырех регионов страны».

Сбор общественных инициатив продлится до 28 февраля. В приоритете проекты, помогающие продвигать активное долголетие людей «серебряного» возраста. Победителей конкурса объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие». 

В этом году размеры грантов не изменились: 200 тысяч, 300 тысяч и 500 тысяч рублей. Все грантополучатели должны завершить проектные работы не позднее, чем за девять месяцев. 

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Его программы реализуют на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. За годы работы на сотни благотворительных проектов направлено более 11 млрд рублей. Входит в ТОП-10 ведущих корпоративных и частных благотворительных НКО в России по версии рейтингов RAEX и AK&M. 

Программа «Стальное дерево» действует уже девятый год и объединила более 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 140 млн рублей.  Обладателями грантов стали около 500 жителей из трех федеральных округов России. Более 60-ти завершенных проектов 2024 года помогли благоустроить общественные пространства, открыть новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, создать условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержать инвалидов, провести культурно-исторические мероприятия. 

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