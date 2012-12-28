Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Липчанин выгодно вернул подарочный сертификат: вместо 300 тысяч рублей он отсудил 467,7 тысячи и проценты
Здоровье
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сегодня, 12:58
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За выходные в ожоговый центр поступили двое мужчин с обморожениями
У обоих обморожены ноги.
Оказалось, у мужчины что-то случилось с памятью — он не помнит, как оказался в Липецке. Беспомощного чаплыгинца без обуви на улице обнаружили прохожие и вызвали скорую.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали обморожения стоп третьей степени.
А 12 января в ожоговый центр был доставлен 43-летний тамбовчанин, приехавший в Липецк на заработки. Он пил вино и жил в неотапливаемом сарае. Мужчине диагностировали обморожения ног четвёртой степени.
Медики напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду: под воздействием спиртного снижается нервная реакция организма, из-за чего человек может вовремя не заметить обморожение.
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