За выходные в ожоговый центр поступили двое мужчин с обморожениями

У обоих обморожены ноги.

11 января в областной ожоговый центр госпитализировали 64-летнего жителя Чаплыгина, который ушёл из дома гулять и потерялся. Родственники даже подали его в розыск.Оказалось, у мужчины что-то случилось с памятью — он не помнит, как оказался в Липецке. Беспомощного чаплыгинца без обуви на улице обнаружили прохожие и вызвали скорую.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациенту диагностировали обморожения стоп третьей степени.А 12 января в ожоговый центр был доставлен 43-летний тамбовчанин, приехавший в Липецк на заработки. Он пил вино и жил в неотапливаемом сарае. Мужчине диагностировали обморожения ног четвёртой степени.Медики напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду: под воздействием спиртного снижается нервная реакция организма, из-за чего человек может вовремя не заметить обморожение.