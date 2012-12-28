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сегодня, 12:56
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В Липецкой области задержаны 14 подозреваемых в мошенничестве с автостраховками

Они занимались инсценировкой ДТП, а потом обращались за страховыми выплатами.

В Липецкой области пресекли криминальную схему незаконного заработка путем инсценировки ДТП. Пострадавшими по делу  проходят две страховые компании.

Как сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, 14 подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, УМВД России по Липецкой области и УФСБ России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

«Двое злоумышленников нашли сообщников, которые согласились участвовать в криминальной схеме. В их задачу входило инсценировать ДТП на специально подобранных для этого автомобилях. Затем они обращались в страховые компании для получения якобы полагающихся им выплат. Если аферистов не устраивали предоставленные суммы, они заказывали проведение технических экспертиз, направляли претензии в страховые компании, исковые заявления в суд для взыскания денежных средств в полном объеме», — отметила Ирина Волк.

В ходе обысков изъяты 20 автомобилей, деньги, более 30 банковских карт, компьютерная техника, цифровые носители информации, договоры купли-продажи машин, кузовные части автомобилей, комплекты государственных регистрационных знаков и другие предметы и документы.



Возбуждено более 30 уголовных дел по статье 159.5 УК РФ, которые объединены в одно производство. Подозреваемым избраны различные меры пресечения. Так, 25 октября Правобережный суд по ходатайству следствия избрал для 10 задержанных меру пресечения в виде ареста, одной из подозреваемых мерой пресечения назначен домашнего ареста — ранее об этом сообщили GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области. 

Расследование продолжается.

Видео — t.me/IrinaVolk_MVD
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ага
9 минут назад
Ты сначала хоть одну новую тюрьму построй, найди персонал , кто её будет содержать, охранять. Тогда и пиши.
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Судья Дредд
сегодня, 13:16
Всех их тюрьму. Там им и место!
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