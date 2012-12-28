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Происшествия
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45 минут назад
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Мошенники придумали новый способ обмана — под предлогом получения письма из налоговой
В Хлевенском районе таким образом обманули 42-летнюю женщину.
В Липецке в тот же день в полицию пришёл 46-летний мужчина, которого мошенники обманули ещё с 21 по 27 ноября через площадку бесплатных объявлений: липчанин заплатил 1,2 миллиона рублей за стройматериалы.
49-летняя липчанка после звонка в месседжере перевела через банкомат на «безопасный счёт» 290 000 рублей. По той же схеме обманули 42-летнюю липчанку: она через мобильное приложение банка перевела на «безопасный счёт» 89 000 рублей — причём деньги принадлежали её 62-летней матери.
62-летней жительнице Грязей с 9 по 10 января звонили сотрудники «правоохранительных органов» и «Росфинмониторинга»: по их рекомендации она перевела мошенникам через банкомат 340 000 рублей.
11 января ее 50-летнего земляка обманули на 100 000 рублей под предлогом продажи трактора. Деньги мужчина перевёл через приложение.
Еще одна жительница Грязей, 71-летняя женщина, пришла в полицию и сообщила, что ещё с 23 по 30 декабря прошлого года ей предложили заработать на инвестициях и она перевела мошенникам 105 000 рублей.
11 января 22-летний ельчанин хотел заказать интим-услуги и заплатил за них 11 300 рублей, но к нему никто не приехал. 12 января парень обратился в полицию.
А в Липецком округе 12 января 43-летнего мужчину обманули на 120 000 рублей, когда он пытался купить автомобиль «Киа Серато» на сайте объявлений.
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