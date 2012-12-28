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31 минуту назад
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Девушку – курьера мошенников задержали в ТРЦ у банкомата

На мошенников она работала всего три дня, но успела выполнить семь заданий.

Полицейские рассказали о задержании 26-летней жительницы Липецка, подозреваемой в соучастии мошенникам. Девушку задержали в торговом центре, когда она отправляла работодателям деньги, переданные жертвой обмана. У нее изъят телефон, по которому она связывалась с организаторами схемы, и неотправленные деньги. 

Как и во всех остальных подобных случаях, наняли липчанку через интернет-мессенджер. За небольшой процент она должна была отправлять аферистам деньги жертв. Однако было и отличие: деньги у обманутых горожан она забирала не лично, их жертвы мошенников передавали курьерам службы доставки. 

«Все потерпевшие были обмануты по схеме «Ваш родственник попал в беду». Телефонные аферисты звонили пожилым людям и сообщали, что их родные якобы стали виновниками ДТП. Они предлагали напуганным пенсионерам передать сбережения для оказания помощи близким. Для убедительности мошенники даже подделывали голоса «родственников» жертв. Доверчивые пенсионеры отдавали накопления прибывшим курьерам из службы доставки, а те в свою очередь передавали «посылки» злоумышленнице, для дальнейшего перевода денег на счета телефонных аферистов», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

За три дня участия в криминальной схеме липчанка выполнила семь заданий куратора. Суммы в «посылках» варьировались от 100 до 530 тысяч рублей. Один потерпевший передал наличные в иностранной валюте. Общий размер причиненного обманутым ущерба превысил миллион рублей.

Следователями территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полицейские устанавливают организаторов схемы. 

мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Надо же.
5 минут назад
А ведь не могла не понимать, чем именно она занимается - стариков обирает. Самый максимальный возможный срок, дабы другим неповадно было. И обязать вернуть все украденные деньги. Полностью.
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...
7 минут назад
Посадить лет на 20 с принудительеыми рабоиами в пользу государства и заставить еще выплачивать моральный ущерб потерпевшим помимо материального(аозврата денег)
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