Тульский крематорий отказывается принимать из Москвы тела умерших от коронавируса

Как сообщает сайт «Эхо Москвы» со ссылкой на «МБХ медиа», решение не принимать тела из других регионов приняло руководством крематория без объяснения причин. Информацию «МБХ медиа» также подтвердил глава группы компаний «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов. Он также отметил, что тела из Москвы отказываются принимать и в Нижегородском крематории. В Балашиинском крематории, в который также возят умерших из столицы, утверждают, что никаких ограничений на прием тел у них нет.