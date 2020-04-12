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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Леонид Федун назвал беспрецедентным кризис с соглашением по ограничению добычи нефти и сравнил заключение новой сделки ОПЕК+ с необходимым, но «унизительным и тяжелым» миром
«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — сказал Федун, отвечая на вопрос, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу на 2,5 млн барр. до 8,5 млн барр. в сутки.
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — сказал Федун, отвечая на вопрос, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу на 2,5 млн барр. до 8,5 млн барр. в сутки.
Вице-президент компании объяснил, что, если бы сделка со странами ОПЕК не была заключена, через 40–45 дней все нефтехранилища мира оказались бы полностью залиты. По его словам, России все равно пришлось бы остановить скважины через 30 или 40 дней и продавать нефть примерно по $15–20 за баррель. Заключение же сделки должно сохранить диапазон цен на нефть в районе $30–40 за баррель. При такой стоимости Россия будет получать до $70–80 млн в день, что оправдывает сделку, сказал Федун.
Кроме того, вице-президент ЛУКОЙЛа указал на возможность нефтяной войны с Саудовской Аравией. Соглашение с ОПЕК смогло ее остановить, так как теперь Эр-Рияд не сможет занижать цены на рынке, так же как ОАЭ, Кувейт и Ирак. До заключения сделки Саудовская Аравия уже начала «очень агрессивно» демпинговать, предлагая свою нефть в Европе по стоимости $10 за баррель.
9 апреля в ходе девятичасовой видеоконференции ОПЕК+ по вопросу сокращения нефтедобычи страны, за исключением Мексики, предварительно договорились о снижении добычи. 10 апреля в Кремле признали сделку состоявшейся, согласно ее условиям, с 1 мая и до конца июня снижение добычи нефти составит 10 млн барр. в сутки, с 1 июля — на 8 млн барр. в сутки, а с 1 января следующего года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки. При этом Россия и Саудовская Аравия взяли на себя большую часть сокращения нефтедобычи, www.rbc.ru