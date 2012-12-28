Происшествия
335
сегодня, 12:17
1
Москвич украл телефон у пассажира поезда и забыл его в такси
Неудачливому вору назначили 200 часов обязательных работ и штраф в 10 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года во время стоянки поезда «Волгоград-Москва» на станции Грязи – Воронежские москвич без билета зашёл в вагон и украл со стола смартфон пассажира. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей.
После этого вор приехал на электричке в Мичуринск, и уже там забыл украденный мобильный телефон на заднем сиденье такси. А таксистка ( в отличие от своей липецкой коллеги) оказалась законопослушной и отдала телефон полицейским.
1
1
0
0
5
Комментарии (1)