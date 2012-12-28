Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
305
58 минут назад
5

Вырубки на улице Неделина наконец-то залатали летним асфальтом

Почти месяц ямы на одной из самых оживленных улиц Липецка были засыпаны щебнем.

Наконец-то! Подрядчик горводоканала залатал-таки асфальтобетонной смесью вырубки на улице Неделина, где «РВК-Липецк» проводило аварийные работы.

Напомним, что горводоканал закончил ремонт водопроводной сети под дорогой на улице Неделина 11 марта. Затем компания засыпала раскопки щебнем и выставила заградительные барьеры, из-за чего дорога перед перекрестком с улицей Фрунзе оказалась суженой с трех до одной полосы. Почти месяц водители прижимались к крайней левой полосе у разделительной линии, чтобы проехать опасный участок.

Оказалось, что все это время энергетики ждали, когда заработают асфальтобетонные заводы.
ремонт дорог
0
1
0
2
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шурик
5 минут назад
Одна уже снова проломилась, и остальные скоро туда-же уйдут. Там раньше бетонная подложка была, а они её щебнем заменили.
Ответить
Автолюбитель
15 минут назад
А есть ещё и зимний?
Ответить
Житель
19 минут назад
А вода всё также течёт, только из другого прорыва
Ответить
Водила.
42 минуты назад
На долго? 6 раз латают на пешеходном перекрестке НЕДЕЛИНА ТОРГОВАЯ. Как будто осваивают кубатуру асфальта и денги что выделяютдля этого. И всё равно на сегодняшний день трамплин с ямой. Подвески летят только так там.
Ответить
Антуан
50 минут назад
Наверняка как и в других местах грунт осядет и станет в 20 раз хуже чем было, делают ужасно плохо , потом переделывают по много раз и все равно хуже не придумаешь
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить