Происшествия
53 минуты назад
35-летний липчанин взял в кредит 1,8 миллиона рублей и отправил деньги мошенникам

Мужчину неделю обманывали сотрудники «курьерской службы», «Госуслуг» и «Центробанка».

6 апреля в липецкий отдел полиции №7 обратился 35-летний житель города, который стал жертвой мошенников. Обрабатывали его неделю — с 30 марта по 6 апреля. А началось все со звонка из курьерской службы, с просьбой продиктовать код направленного ему из сообщения. 

Потом мужчине сообщили о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и о том, что ему необходимо позвонить на телефон горячей линии портала. После этого к многоступенчатой схеме обмана подключились сотрудники «Госуслуг» и «Центробанка», которые убедили липчанина взять в кредит 1,8 миллиона рублей и обезопасить деньги, переведя их на специальные счета.

Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает областное управление МВД.
мошенничество
Комментарии (6)

Если
20 минут назад
С детства дурак, то проблемы будут всегда. Неужели дойти до МФЦ трудно.
135
2 минуты назад
МФЦ здесь при чём?
Катерина
25 минут назад
Удивляюсь. Такое ощущение, что люди в вакууме живут. Ничего не видят, не слышат и не читают. Ладно, не думают, но и ничего не замечают.
Какие
27 минут назад
То сказки в очередной раз , 100 к кредит ни кто не даст , взять кредит чтоб перевести на безопасный счет . что за бред
Да ладно
23 минуты назад
Мне постоянно кредиты предлагают, устала отказывать.
Какие
3 минуты назад
Мне постоянно кредиты предлагают, устала отказывать. 30 к , но не 1,8 мил . Предлагают то они всем по телефону . придешь оформлять вам одобрено 20 к, а по телефону одобрено 8 мил )))
