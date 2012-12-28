35-летний липчанин взял в кредит 1,8 миллиона рублей и отправил деньги мошенникам

Мужчину неделю обманывали сотрудники «курьерской службы», «Госуслуг» и «Центробанка».

6 апреля в липецкий отдел полиции №7 обратился 35-летний житель города, который стал жертвой мошенников. Обрабатывали его неделю — с 30 марта по 6 апреля. А началось все со звонка из курьерской службы, с просьбой продиктовать код направленного ему из сообщения.Потом мужчине сообщили о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и о том, что ему необходимо позвонить на телефон горячей линии портала. После этого к многоступенчатой схеме обмана подключились сотрудники «Госуслуг» и «Центробанка», которые убедили липчанина взять в кредит 1,8 миллиона рублей и обезопасить деньги, переведя их на специальные счета.Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает областное управление МВД.