В России
вчера, 23:14
Половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда
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Доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, за последнюю неделю возросла до 50%. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок (ЦСР), имеющиеся в распоряжении «Известий».
Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%. При этом ранее 20% предприятий лишь декларировали намерения снизить зарплату.
Сейчас каждая пятая уже урезала выплаты, а 35% обещают сделать это в ближайшее время. 16% компаний уволили сотрудников, тогда как перед каникулами прямых сокращений персонала не было и лишь незначительная часть респондентов — 2% — сообщала о таких планах.
Перед началом каникул 20% предпринимателей ожидали, что будут вынуждены снижать сотрудникам зарплаты. Спустя неделю им пришлось воплотить свои намерения: 21% респондентов заявил об уменьшении выплат работникам.
На меры по преодолению проблем в экономике из-за пандемии правительство зарезервировало в бюджете 1,4 трлн рублей, объявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В антикризисный план вошли отсрочки по налогам, арендной плате, социальным отчислениям для малого бизнеса, госгарантии, субсидирование наиболее пострадавших отраслей, кредитные каникулы и ряд других.
Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%. При этом ранее 20% предприятий лишь декларировали намерения снизить зарплату.
Сейчас каждая пятая уже урезала выплаты, а 35% обещают сделать это в ближайшее время. 16% компаний уволили сотрудников, тогда как перед каникулами прямых сокращений персонала не было и лишь незначительная часть респондентов — 2% — сообщала о таких планах.
Перед началом каникул 20% предпринимателей ожидали, что будут вынуждены снижать сотрудникам зарплаты. Спустя неделю им пришлось воплотить свои намерения: 21% респондентов заявил об уменьшении выплат работникам.
На меры по преодолению проблем в экономике из-за пандемии правительство зарезервировало в бюджете 1,4 трлн рублей, объявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В антикризисный план вошли отсрочки по налогам, арендной плате, социальным отчислениям для малого бизнеса, госгарантии, субсидирование наиболее пострадавших отраслей, кредитные каникулы и ряд других.
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