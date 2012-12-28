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24 минуты назад
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50-летний мужчина нашёл на асфальте кошелек с 64 000 рублей: ему вынесли приговор за грабёж

Счастливый первый день нового года придётся отрабатывать 400 часов.

Становлянский районный суд приговорил нашедшего на асфальте кошелек с 64 000 рублей мужчину к 400 часам обязательных работ — его осудили за грабёж (по части первой статьи 161 УК РФ).

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал. 1 января этого года около полудня 50-летний житель села Грунин Воргол Становлянского района нашёл у магазина «Звездочка» в своём же селе портмоне, в котором находились 64 000 рублей, паспорт, водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста и документы на транспорт, принадлежащие 45-летнему жителю Тульской области.

Находку мужчина сделал на глазах своего знакомого, который предложил вернуть деньги и документы хозяину, поскольку тот был им обоим известен, более того, мужчины видели, как тот выронил портмоне, когда садился в автомобиль.

Но 50-летний мужчина руководствовался принципом «что упало — то пропало» и не пожелал возвращать найденное. По данным следствия, деньги он присвоил, а документы и вовсе выкинул. При этом он также отдал 5000 рублей своему «честному» 31-летнему приятелю, чтобы он сходил в магазин. Тот, хоть изначально и был против, при виде денег от них не отказался и потратил их на пиво, колбасу, cухарики и шоколадки.

А внезапно разбогатевший на 59 000 рублей мужчина тут же начал шиковать. Он потратил в магазине 4 000 рублей на пиво, сухарики и сигареты. Потом сделал щедрые новогодние подарки двум своим близким — вручил им по 10 000 рублей. В тот же вечер он заказал доставку алкоголя, заплатив 2000 рублей таксисту и 8000 рублей за само спиртное. Со всеми тратами к вечеру у него осталось 25 000 рублей. А потом мужчина всё же решил сознаться во всём полицейским: выдал оставшиеся 25 000 рублей и указал место, куда выбросил чужой кошелёк с документами.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, при вынесении приговора суд учёл полное признание подсудимым вины и другие смягчающие обстоятельства, в том числе полное возмещение ущерба потерпевшему.
грабёж
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Юрфак ЦУМа
6 минут назад
Ох уж эта захолустная фемида. Если это грабёж, то за убийство мухи надо давать пожизненное.
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Бабка Первая
6 минут назад
Умная мысля приходит опосля)
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Мент
13 минут назад
Ну что сказать, ну что сказать: ИДИОТ, жаль мало дебилу дали.
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