Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мы надеялись на лучшее, но получилось, что это пирамида, и что нам всем — трындец!»
Происшествия
Причина шума в доме на Неделина найдена
Общество
Для компенсации застройки Зеленого острова в реку выпустят мальков стерляди
Общество
Автобус 40-го маршрута попал в массовое ДТП в Казинке
Происшествия
50-летний мужчина нашёл на асфальте кошелек с 64 000 рублей: ему вынесли приговор за грабёж
Происшествия
В «РВК-Липецк» заявили о построенном в микрорайоне «Елецкий» водопроводе не по ГОСТу
Общество
Липецкая вечЁрка: избитая девушка, рухнувшая финансовая пирамида и опасные мотоциклисты
Общество
На Советской пьяный подросток избил ровесника — тот частично потерял зрение
Происшествия
«Вам букет»: 43-летнюю женщину обманули на 96 595 рублей под предлогом доставки цветов
Происшествия
В Липецке ребенку частью ограждения спортплощадки разбило лицо
Происшествия
Читать все
В Липецке ребенку частью ограждения спортплощадки разбило лицо
Происшествия
«Сотрудники управляющей компании» выманили у липчанки 2,3 миллиона рублей
Происшествия
Дело об убийстве в камере СИЗО рассмотрит липецкий суд
Происшествия
Липецкая вечЁрка: избитая девушка, рухнувшая финансовая пирамида и опасные мотоциклисты
Общество
В Липецкой области сухо и до +16
Погода в Липецке
Мэр Ельца уйдёт в отставку 10 апреля
Политика
35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
В Краснинском районе вспыхнул пожар в общежитии
Происшествия
Сегодня в Липецке: премьера в театре, какие сериалы предпочитают смотреть липчане
Общество
Читать все
Происшествия
591
сегодня, 10:50
4

«Сотрудники управляющей компании» выманили у липчанки 2,3 миллиона рублей

А 41-летний мужчина поговорил с «мобильным оператором» и сотрудником «Госуслуг» и и лишился 566 000 рублей.

2 апреля в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанке сначала позвонили сотрудники «управляющей компании», а потом «правоохранительных органов». По их советам под предолгом обеспечения сохранности денег она перевела мошенникам 2 300 000 рублей.

45-летней липчанке ещё в марте неизвестный прислал ссылку, она по ней перешла и лишилась 196 000 рублей. 2 апреля женщина пришла в полицию.

21-летний парень 1-2 апреля общался в мессенджере с неизвестным и тот убедил его под предолгом обеспечения сохранности денег перевести через банкомат 214 000 рублей.

41-летний мужчина поговорил с «мобильным оператором» и сотрудником «Госуслуг» и лишился 196 000 рублей. Деньги мошенникам перевёл через мобильное приложение его 16-летний сын. Также на имя мужчины злоумышленниками был оформлен кредит в 370 000 рублей.

19-летняя девушка самостоятельно перевела на «безопасный счёт» 310 000 рублей после звонка неизвестного.

42-летний мужчина хотел купить на торговой площадке колёса и заплатил 84 500 рублей, а продавец оказался мошенником.

А в Грязях 64-летняя женщина с 25 по 29 марта пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам 350 000 рублей. 2 апреля потерпевшая обратилась в полицию.
мошенничество
0
0
1
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ded
41 минуту назад
сколько же на свете наивных богатеньких буратин, жесть
Ответить
Жесть
59 минут назад
Уже и Управляшки "переживают" за сохранность наших денег!!! Люди включите мозги, кто вам может звонить, только мошенники!!!
Ответить
Пенсионерка
сегодня, 11:09
У нас в доме после кап.ремонта обещали поставить умный домофон. Сегодня мне звонят и говорят, что у Вас будет замена домофона. Запишите номер телефона мастера, он с вами созвонится и передаст ключи. На нем будет серийный номер, вы сравните с ключами, которые будете получать. Продиктуйте номер, я занесу в базу. Я говорю- какие прислали, такие и пишите. Короче послала его подальше. А ведь сначала поверила. Ведь все пронюхают и знают - у кого какие события должны быть.
Ответить
САИ
сегодня, 11:07
Пока есть "доверчивые" граждане, то будут процветать мошенники!
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить