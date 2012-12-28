«Сотрудники управляющей компании» выманили у липчанки 2,3 миллиона рублей

А 41-летний мужчина поговорил с «мобильным оператором» и сотрудником «Госуслуг» и и лишился 566 000 рублей.

2 апреля в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, липчанке сначала позвонили сотрудники «управляющей компании», а потом «правоохранительных органов». По их советам под предолгом обеспечения сохранности денег она перевела мошенникам 2 300 000 рублей.45-летней липчанке ещё в марте неизвестный прислал ссылку, она по ней перешла и лишилась 196 000 рублей. 2 апреля женщина пришла в полицию.21-летний парень 1-2 апреля общался в мессенджере с неизвестным и тот убедил его под предолгом обеспечения сохранности денег перевести через банкомат 214 000 рублей.41-летний мужчина поговорил с «мобильным оператором» и сотрудником «Госуслуг» и лишился 196 000 рублей. Деньги мошенникам перевёл через мобильное приложение его 16-летний сын. Также на имя мужчины злоумышленниками был оформлен кредит в 370 000 рублей.19-летняя девушка самостоятельно перевела на «безопасный счёт» 310 000 рублей после звонка неизвестного.42-летний мужчина хотел купить на торговой площадке колёса и заплатил 84 500 рублей, а продавец оказался мошенником.А в Грязях 64-летняя женщина с 25 по 29 марта пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам 350 000 рублей. 2 апреля потерпевшая обратилась в полицию.