50-летний мужчина нашёл на асфальте кошелек с 64 000 рублей: ему вынесли приговор за грабёж
35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу
Происшествия
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сегодня, 10:50
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«Сотрудники управляющей компании» выманили у липчанки 2,3 миллиона рублей
А 41-летний мужчина поговорил с «мобильным оператором» и сотрудником «Госуслуг» и и лишился 566 000 рублей.
45-летней липчанке ещё в марте неизвестный прислал ссылку, она по ней перешла и лишилась 196 000 рублей. 2 апреля женщина пришла в полицию.
21-летний парень 1-2 апреля общался в мессенджере с неизвестным и тот убедил его под предолгом обеспечения сохранности денег перевести через банкомат 214 000 рублей.
41-летний мужчина поговорил с «мобильным оператором» и сотрудником «Госуслуг» и лишился 196 000 рублей. Деньги мошенникам перевёл через мобильное приложение его 16-летний сын. Также на имя мужчины злоумышленниками был оформлен кредит в 370 000 рублей.
19-летняя девушка самостоятельно перевела на «безопасный счёт» 310 000 рублей после звонка неизвестного.
42-летний мужчина хотел купить на торговой площадке колёса и заплатил 84 500 рублей, а продавец оказался мошенником.
А в Грязях 64-летняя женщина с 25 по 29 марта пыталась заработать на бирже и перевела мошенникам 350 000 рублей. 2 апреля потерпевшая обратилась в полицию.
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