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Происшествия
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сегодня, 15:41
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Автобус 40-го маршрута попал в массовое ДТП в Казинке
Есть пострадавшая, но это водитель легковушки.
По словам очевидцев, женщина-водитель «Фольксвагена» поворачивала по направлению к пищевому комбинату и её догнала «Лада». А потом «Фольксваген» от удара вылетел на встречную полосу и там собрал ещё две машины: столкнулся с фурой и с автобусом.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадала 41-летняя женщина – водитель «Фольксвагена». Её с места аварии увезла скорая помощь.
На месте аварии работают полицейские, обстоятельства происшествия уточняются.
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