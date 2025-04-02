Автобус 40-го маршрута попал в массовое ДТП в Казинке

Есть пострадавшая, но это водитель легковушки.

Сегодня на улице Асфальтной в Казинке столкнулись автомобили «Фольксваген Поло» и «Лада Веста», после чего «Фольксваген» столкнулся с с грузовым «Мерседесом» и с автобусом 40-го маршрута.По словам очевидцев, женщина-водитель «Фольксвагена» поворачивала по направлению к пищевому комбинату и её догнала «Лада». А потом «Фольксваген» от удара вылетел на встречную полосу и там собрал ещё две машины: столкнулся с фурой и с автобусом.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадала 41-летняя женщина – водитель «Фольксвагена». Её с места аварии увезла скорая помощь.На месте аварии работают полицейские, обстоятельства происшествия уточняются.