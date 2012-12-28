50-летний мужчина нашёл на асфальте кошелек с 64 000 рублей: ему вынесли приговор за грабёж
35-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за самовольное подключение к газопроводу
Происшествия
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сегодня, 10:57
В Краснинском районе вспыхнул пожар в общежитии
Никто не пострадал.
В Данкове вчера сгорело бесхозное строение по улице Льва-Толстого.
В Задонске на улице Попова – мусорный контейнер.
В Липецке в частном жилом доме по улице Зои Космодемьянской произошло короткое замыкание в водонагревателе без последующего горения. Но на происшествие выезжали два пожарных отделения. Ещё одно короткое замыкание — на этот раз в электрощитке произошло в доме по улице Спортивной в Липецке.
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