В Краснинском районе вспыхнул пожар в общежитии

Никто не пострадал.

2 апреля около 22:00 в селе Суходол Краснинского района вспыхнул пожар в двухэтажном общежитии по улице Центральной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём была уничтожена внутренняя отделка на площади 15 квадратных метров. Возгорание тушили четыре пожарных отделения.В Данкове вчера сгорело бесхозное строение по улице Льва-Толстого.В Задонске на улице Попова – мусорный контейнер.В Липецке в частном жилом доме по улице Зои Космодемьянской произошло короткое замыкание в водонагревателе без последующего горения. Но на происшествие выезжали два пожарных отделения. Ещё одно короткое замыкание — на этот раз в электрощитке произошло в доме по улице Спортивной в Липецке.