50-летний мужчина нашёл на асфальте кошелек с 64 000 рублей: ему вынесли приговор за грабёж
Пострадавшая в перевернувшемся автомобиле годовалая девочка переведена из реанимации в обычную палату
Общество
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54 минуты назад
Липецкая вечЁрка: избитая девушка, рухнувшая финансовая пирамида и опасные мотоциклисты
Сегодня, 2 апреля, стало известно о задержании липчанина, избившего подругу, вкладчики ООО «Все деньги тут» остались без денег, и жители окраин жалуются на малолетних мотоциклистов.
На время следствия драчуну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
«Бьет, значит любит, милые бранятся, только тешатся», — написал Гость.
«Насилие и угроза здоровью другому человеку — это не есть любовь, а уголовщина по всем статьям!», — ответил ему Алкаш со стажем.
Сегодня утром на улице Петра Смородина у офиса микропреприятия «Все деньги тут» собралась толпа горожан. Все они вкладчики компании индивидуального предпринимателя Екатерины Галкиной. Еще недавно им предлагали шикарные условия — вклады под 10% за три месяца. Причем широкой рекламы не было. Только страничка ВКонтакте и сарафанное радио, привлекавшее в клуб избранных новых клиентов. Некоторые брали кредиты в банке и несли средства во «Все деньги тут».
А на днях прошел слух, что Екатерина Галкина исчезла с деньгами клиентов.
Теперь вкладчики даже не уверены, что Галкина это Галкина. Полиция уже начала проверку законности деятельности финансовой организации.
«Как можно быть такими наивными, а? Ладно, молодые до 25 лет еще наивные! Но люди возрастные, жившие в 90- е годы. Халявы нет! В банк рискованно класть, а они бабе левой несут! Да еще и кредиты берут! Женщины еще ладно, бестолковые, но мужики-то умнее быть должны, а они туда же», — удивилась Нервная мать.
«Дело Леонида Голубкова живет! Я не халявщик! Я партнер!» — вспомнил Геннадий Петрович.
«Ну таких совсем не жалко!» — заявила Лиза.
Мошенники трудятся не покладая рук. 1 апреля в полицию обратились пять обманутых граждан.
Жительница Усмани лишилась 96 595 рублей. Ей позвонил «сотрудник интернет-магазина цветов» и сообщил, что кто-то заказал на ее имя огромный букет цветов. Чтобы его доставили, женщина сообщила свой адрес и код из SMS-сообщения. А дальше все пошло по наработанной развод-схеме.
Жители окраин Липецка жалуются на юных мотоциклистов. Те гоняют на байках, не зная правил дорожного движения и порой без шлемов.
Сегодня в недовольных граждан из поселка Новая Жизнь выслушали депутат Липецкого областного Совета Станислав Качарин, детский омбудсмен Оксана Хлякина и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Липецку Леонид Чекрыжов.
Новых методов борьбы с малолетними нарушителями спокойствия никто не придумал. Продолжатся профилактические лекции в школах и рейды автоинспекторов в местах скопления мотоциклистов.
Читатели GOROD48 оставили около полусотни комментариев с рассказами о таких же проблемах.
«По ЛТЗ покатайтесь вечером, много увидите и услышите. Родители нашли вполне себе рабочий способ избавиться от ненужного дитяти!», — написал Горожанка.
«ГАИ одно ля-ля. По проспекту Победы каждую ночь рёв мотоциклов, спать невозможно. Никакого ГАИ на проспекте не видно и не слышно», — заявил САИ.
«Так это на Матырском! Ужасный рёв мотоциклов, не дают отдыхать после работы и спать ночью. Гоняют, что страшно выходить на улицу. За детей вообще молчу», — сообщение от Несси.
«Поселок Дачный, такая же история, гоняют толпами с ревом по улицам, один особо одаренный ночью объезжает несколько раз по кругу, едет не быстро, но видно какая-то спортивная внедорожная серия с рокотом выхлопной, живут в основном старики, много детей, приятного от этих «спортсменов» мало», — добавил Юра.
«У нас они тоже возле школы № 35, поликлиники ВОП и у ФОКа. Пора принимать меры, пока не поздно», — пожаловались Ссёлки.
«Сотрудники ГИБДД, сделайте рейд на пьяной дороге между Карьером и Соколом, в районе улицы Фридриха Энгельса, невозможно по вечерам открыть окно, гоняют малолетки без шлемов целыми группами», — попросил Житель Сокола.
«Мотоцикл это классно! Молодость! Пусть гоняют, девчонок катают, а то в армию заберут, потом женятся, и все!», — встал на защиту молодежи Дед.
Завтра в Липецке ожидается прекрасная погода. По прогнозам синоптиков, в городе от +13 до +15 градусов. Несмотря на теплую погоду в мэрии пока ничего не говорят про отключение отопления: уже к выходным может существенно похолодать, а на следующей неделе не исключены заморозки.
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