Липецкая вечЁрка: избитая девушка, рухнувшая финансовая пирамида и опасные мотоциклисты

Сегодня, 2 апреля, стало известно о задержании липчанина, избившего подругу, вкладчики ООО «Все деньги тут» остались без денег, и жители окраин жалуются на малолетних мотоциклистов.