50-летний мужчина нашёл на асфальте кошелек с 64 000 рублей: ему вынесли приговор за грабёж
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Общество
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24 минуты назад
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Причина шума в доме на Неделина найдена
Оказалось, его издавал смеситель.
Эта история набрала более 15 тысяч просмотров и полсотни комментариев. Многие просили сообщить, чем закончилось дело.
Шум жильцов дома больше не беспокоит.
— В тот же день все прекратилось, — рассказала одна из жительниц дома.
В УК «Континент» GOROD48 сообщили, что шум издавал неисправный смеситель в одной из квартир.
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