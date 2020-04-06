Коронавирус

30 минут назад

С подозрением на выделение коронавируса в инфекционной больнице находятся 38 человек

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#коронавирус
С подозрением на выделение коронавируса в инфекционной больнице находятся 38 человек

Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал суточную сводку.

По состоянию на 14.00 шестого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 38 человек с подозрением на выделение вируса (5 апреля - 20 человек).

В обсерваторе Данкова находится 13 человек, они здоровы.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1053 человек. Все они здоровы. 
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#коронавирус

Комментарии (2)

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ИК-3

4 минуты назад
Когда состоится этап на домну?
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Макс

4 минуты назад
Кто чуствует пыль в Липецке, из-за которой сложно дышать? А также проведите по поверхности окна и посмотрите на свой палец, он в черной графитовой пыли?
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