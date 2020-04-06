Коронавирус
30 минут назад
С подозрением на выделение коронавируса в инфекционной больнице находятся 38 человек
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Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал суточную сводку.
По состоянию на 14.00 шестого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 38 человек с подозрением на выделение вируса (5 апреля - 20 человек).
В обсерваторе Данкова находится 13 человек, они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1053 человек. Все они здоровы.
В обсерваторе Данкова находится 13 человек, они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1053 человек. Все они здоровы.
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ИК-3
Макс