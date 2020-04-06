С подозрением на выделение коронавируса в инфекционной больнице находятся 38 человек

Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции опубликовал суточную сводку.

По состоянию на 14.00 шестого апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 21 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 38 человек с подозрением на выделение вируса (5 апреля - 20 человек).



В обсерваторе Данкова находится 13 человек, они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1053 человек. Все они здоровы.

