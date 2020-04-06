Война с вирусом: премьер-министр Ирландии вернется в медицину, на грузинском рынке утюжат деньги

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар, который был врачом, раз в неделю будет возвращаться в профессию, на грузинском рынке в городе Поти дезинфицируют деньги покупателей, житель Томска вернулся из-за рубежа и тут же отправился по пяти областям.





Погибли от коронавируса 69 501 человек, полностью вылечились - 265 887 человек.



США все также остается на первом месте по числу выявленных зараженных – на сегодняшний день здесь уже 336 851 заболевших, за сутки их стало больше на 4 257. Испания с 131 646 выявленными зараженными на втором месте. В Италии 128 948 зараженных. В эту грустную «пятерку» вошли также Германия (100 123 случая) и Франция (92 839 случаев). Впервые о зарегистрированном случае сообщил Южный Судан (завозной случай из Нидерландов).



В России за последние сутки подтверждены 954 новых случаев заражения в 49 регионах. Общее число случаев заражения в России составило 6 343 в 80 регионах. C начала эпидемии от вируса погибли 47 человек, выздоровели 406 человек.



В Липецкой области 6 апреля диагноз подтвердился у восьми человек. Большинство случаев завозные, граждане недавно вернулись из заграницы. Также диагноз подтвердился у лиц, которые раньше контактировали с заболевшими. С начала эпидемии COVID-2019 заболели 26 липчан, пятеро из них выздоровели, 21 - находятся на лечении в областной инфекционной больнице.



Турецкие ученые тоже ищут вакцину от вируса



Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил в своем Twitter-аккаунте, что вакцина от коронавируса протестирована на животных. Испытания прошли успешно. Вакцину животным ввели при помощи микроигл на лейкопластыре. Она дала иммунный ответ в виде выработки антител. «Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал профессор. Турецкие ученые ждут разрешения на проведение испытаний на людях.



Премьер-министр Ирландии вернется в медицину



Раз в неделю глава правительства Ирландии Лео Варадкар будет работать врачом, сообщает газета The Irish Times. У премьер-министра есть медицинское образование, до того, как уйти в политику, он около 7 лет работал врачом. Его мать — медсестра, а отец работает врачом-терапевтом. Обе его сестры тоже работают в медицине. Глава правительства Ирландии планирует раз в неделю заниматься врачебной практикой в соответствии с его квалификацией врача-терапевта.



Британским врачам не хватает персонала и оборудования



О сложной ситуации британских медиков рассказала Русская служба BBC News (



Премьер-министра Великобритании госпитализировали



Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов – спустя десять дней после подтверждения коронавируса у него сохраняются симптомы. По соображениям предосторожности премьер-министр направлен в медицинское учреждение.



Ортодоксы в Иерусалиме нападают на медиков



Жители ультраортодоксального квартала Меа Шеарим в Иерусалиме напали на биргаду Службы скорой медицинской помощи (МАДА), сообщает издание «Наш Израиль». Врачи приехали взять анализ на коронавирус у мужчины. Медиков закидали камнями и тяжелыми предметами, одного ранили в голову, разбиты окна и повреждены двери машины, на которой приехали парамедики.



На грузинском рынке деньги гладят утюгом



Администрация рынка в городе Поти на западе Грузии начала дезинфицировать деньги: монеты обрабатывают антисептиком, а бумажные купюры гладят утюгом, передает грузинский «Первый канал». Перед входом на рынок посетители сдают свои деньги, специальный человек проводит обработку и возвращает наличность. Посетители рынка также проходят термоскрининг и должны соблюдать дистанцию.



Житель Томска нарушил карантин и посетил пять областей



Мужчину уже изолировали в обсерватор, а штраф может составить до 40 тысяч рублей. 2 апреля он вернулся в страну, но не стал соблюдать двухнедельный карантин – за два дня посетил Томскую, Новосибирскую, Псковскую, Московскую области и Москву. Жителя Томска задержали сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск. По решению суда мужчину принудительно изолировали, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. По данным регионального УМВД, нарушителем мужчина себя не признает.



Под Екатеринбургом хищные птицы из центра реабилитации остались без корма



Виной всему карантин. Центр реабилитации хищных птиц «Холзан» жил на деньги за экскурсии, которые сейчас приостановились. Теперь сотрудникам центра нечем платить, а хищных птиц и зверей — нечем кормить, сообщает портал «E1.RU». В центре много птиц, которые занесены в Красную книгу, здесь проходят реабилитацию хищные звери. Помогает местная птицефабрика — отдает выбракованных цыплят для хищных птиц. Но не на всех хватает.



Молебен о спасении от коронавируса в Волгограде провели на самолете



Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб. На борт Ан-2 взяли четыре образа, в том числе чудотворные Августовскую и Урюпинскую иконы Божией Матери.



Между тем в Москве коронавирус выявили у трех священников.



На Ставрополье дети улучшали медицинские маски



В Железноводске юные изобретатели сделали переходники для медицинской маски на фильтр. Эти переходники оказались более эластичными и термостойкими, чем исходник, могут контактировать даже с едой. Местные медики оценили работу юных изобретателей.



Автомобильные компании «самоизолируют» логотипы



Обновленный логотип «Mersedes-Benz» напоминает о важности соблюдать дистанцию: трехлучевая звезда заметно уменьшилась в размерах и перестала контактировать с окружностью. Производитель просит людей поступить также: ограничить контакты с окружающими и строго соблюдать карантин. Немного изменились логотипы компаний Audi и Volkswagen: первый бренд разъединил кольца, а второй увеличил расстояние между литерами V и W.



Анализ на коронавирус проведут на дому



Правда, пока только в Москве и Московской области. Как сообщает Роспотребнадзор, с сегодняшнего дня Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Биоматериал возьмут на дому почти бесконтактно. Специалист выездной службы Центра привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер на исследование. Результат вышлют на электронную почту. Услуга платная, в будущем ее предложат жителям других регионов.

По данным Роспотребнадзора, на утро 6 апреля в мире зафиксированы 1 271 775 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 75 754 человека.Погибли от коронавируса 69 501 человек, полностью вылечились - 265 887 человек.США все также остается на первом месте по числу выявленных зараженных – на сегодняшний день здесь уже 336 851 заболевших, за сутки их стало больше на 4 257. Испания с 131 646 выявленными зараженными на втором месте. В Италии 128 948 зараженных. В эту грустную «пятерку» вошли также Германия (100 123 случая) и Франция (92 839 случаев). Впервые о зарегистрированном случае сообщил Южный Судан (завозной случай из Нидерландов).В России за последние сутки подтверждены 954 новых случаев заражения в 49 регионах. Общее число случаев заражения в России составило 6 343 в 80 регионах. C начала эпидемии от вируса погибли 47 человек, выздоровели 406 человек.В Липецкой области 6 апреля диагноз подтвердился у восьми человек. Большинство случаев завозные, граждане недавно вернулись из заграницы. Также диагноз подтвердился у лиц, которые раньше контактировали с заболевшими. С начала эпидемии COVID-2019 заболели 26 липчан, пятеро из них выздоровели, 21 - находятся на лечении в областной инфекционной больнице.Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил в своем Twitter-аккаунте, что вакцина от коронавируса протестирована на животных. Испытания прошли успешно. Вакцину животным ввели при помощи микроигл на лейкопластыре. Она дала иммунный ответ в виде выработки антител. «Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал профессор. Турецкие ученые ждут разрешения на проведение испытаний на людях.Раз в неделю глава правительства Ирландии Лео Варадкар будет работать врачом, сообщает газета The Irish Times. У премьер-министра есть медицинское образование, до того, как уйти в политику, он около 7 лет работал врачом. Его мать — медсестра, а отец работает врачом-терапевтом. Обе его сестры тоже работают в медицине. Глава правительства Ирландии планирует раз в неделю заниматься врачебной практикой в соответствии с его квалификацией врача-терапевта.О сложной ситуации британских медиков рассказала Русская служба BBC News ( https://www.bbc.com/russian/features-52174082) . Врач-реаниматолаг из центральной части Англии на правах анонимности поделилась своим взглядом: не хватает коек интенсивной терапии, персонала, даже обычных антибиотиков и аппаратов ИВЛ. Самое страшное, по ее словам, что все эти медработники, которые продолжают по 13 часов в сутки ухаживать за больными пациентами, вынуждены мастерить себе средства индивидуальной защиты (СИЗ) из мешков для мусора, целлофановых фартуков и горнолыжных очков. Сейчас медперсонал готовится к наступлению пика заболеваемости. По прогнозам, основанным на данных из Италии и Испании, он может наступить в середине апреля.Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов – спустя десять дней после подтверждения коронавируса у него сохраняются симптомы. По соображениям предосторожности премьер-министр направлен в медицинское учреждение.Жители ультраортодоксального квартала Меа Шеарим в Иерусалиме напали на биргаду Службы скорой медицинской помощи (МАДА), сообщает издание «Наш Израиль». Врачи приехали взять анализ на коронавирус у мужчины. Медиков закидали камнями и тяжелыми предметами, одного ранили в голову, разбиты окна и повреждены двери машины, на которой приехали парамедики.Администрация рынка в городе Поти на западе Грузии начала дезинфицировать деньги: монеты обрабатывают антисептиком, а бумажные купюры гладят утюгом, передает грузинский «Первый канал». Перед входом на рынок посетители сдают свои деньги, специальный человек проводит обработку и возвращает наличность. Посетители рынка также проходят термоскрининг и должны соблюдать дистанцию.Мужчину уже изолировали в обсерватор, а штраф может составить до 40 тысяч рублей. 2 апреля он вернулся в страну, но не стал соблюдать двухнедельный карантин – за два дня посетил Томскую, Новосибирскую, Псковскую, Московскую области и Москву. Жителя Томска задержали сотрудники полиции при проверке документов у людей, прибывших на автобусе из Новосибирска в Томск. По решению суда мужчину принудительно изолировали, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей. По данным регионального УМВД, нарушителем мужчина себя не признает.Виной всему карантин. Центр реабилитации хищных птиц «Холзан» жил на деньги за экскурсии, которые сейчас приостановились. Теперь сотрудникам центра нечем платить, а хищных птиц и зверей — нечем кормить, сообщает портал «E1.RU». В центре много птиц, которые занесены в Красную книгу, здесь проходят реабилитацию хищные звери. Помогает местная птицефабрика — отдает выбракованных цыплят для хищных птиц. Но не на всех хватает.Священники пролетели на самолете над регионом, совершили в небе молебен против «смертоносной заразы» перед иконами, помолились за выздоровление заболевших и за тех, кто сражается с эпидемией: врачей и сотрудников экстренных служб. На борт Ан-2 взяли четыре образа, в том числе чудотворные Августовскую и Урюпинскую иконы Божией Матери.Между тем в Москве коронавирус выявили у трех священников.В Железноводске юные изобретатели сделали переходники для медицинской маски на фильтр. Эти переходники оказались более эластичными и термостойкими, чем исходник, могут контактировать даже с едой. Местные медики оценили работу юных изобретателей.Обновленный логотип «Mersedes-Benz» напоминает о важности соблюдать дистанцию: трехлучевая звезда заметно уменьшилась в размерах и перестала контактировать с окружностью. Производитель просит людей поступить также: ограничить контакты с окружающими и строго соблюдать карантин. Немного изменились логотипы компаний Audi и Volkswagen: первый бренд разъединил кольца, а второй увеличил расстояние между литерами V и W.Правда, пока только в Москве и Московской области. Как сообщает Роспотребнадзор, с сегодняшнего дня Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Биоматериал возьмут на дому почти бесконтактно. Специалист выездной службы Центра привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер на исследование. Результат вышлют на электронную почту. Услуга платная, в будущем ее предложат жителям других регионов.