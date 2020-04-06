Коронавирус

сегодня, 13:01

Работник БСМП и два пациента больницы госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию

16 4928
#коронавирус
2
Работник БСМП и два пациента больницы госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию

Больница работает в нормальном режиме.

Работник больницы скорой медицинской помощи и два пациента учреждения госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- Контактировавшие с ними лица изолированы и проходят обследование. На текущий момент экспресс-тестирование не подтверждает новых случаев заражения, - сообщает областной оперштаб

Медицинское учреждение работает в нормальном режиме.
16 4928
#коронавирус
2

Комментарии (16)

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Метель

4 минуты назад
А отделение какое? У меня мама только недавно там лежала. После выписки три дня температура 39. Кашель. Пришла врач: спросила не контактировал а ли она с приезжими из-за границы и поставила бронхит. И что теперь думать? Из каких соображений назначают: у кого брать анализ, у кого нет? Учитывая, что сами ж пишут о высокой степени распространения. Или из соображений куда пальцем попадут?
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К

22 минуты назад
Как же за.. * эти больные не пускать таких дебилойдов пусть сидят где отдыхали
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111

25 минут назад
А в инфекционке, Нет там никуя, даже масок. Персонал сам шьёт.
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Брехун

27 минут назад
Медведева в презеденты!!!!
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Житель города

33 минуты назад
Брехун, одно слово!!!
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зор

33 минуты назад
Дядя Паша, в церковь нельзя
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Личи

35 минут назад
Дядя Паша, потому что в бане контакты - логично же. А в церковь тоже ходить не разрешают.
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ИК-3

38 минут назад
До сих пор не пойму, кто блатнее? Вася Бриллиант или Пута Питерский...
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Липчанин

41 минуту назад
А почему больница работает?
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Дядя Паша

48 минут назад
Почему в церковь ходить можно, а бани все закрыли. Ведь вирус погибает при 40 градусах тепла? Игорь Георгиевич, разберись пожалуйста с дураками, кто такие бумаги подсовывает.
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