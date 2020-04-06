Коронавирус
сегодня, 13:01
Работник БСМП и два пациента больницы госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию
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Больница работает в нормальном режиме.
Работник больницы скорой медицинской помощи и два пациента учреждения госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
- Контактировавшие с ними лица изолированы и проходят обследование. На текущий момент экспресс-тестирование не подтверждает новых случаев заражения, - сообщает областной оперштаб
Медицинское учреждение работает в нормальном режиме.
- Контактировавшие с ними лица изолированы и проходят обследование. На текущий момент экспресс-тестирование не подтверждает новых случаев заражения, - сообщает областной оперштаб
Медицинское учреждение работает в нормальном режиме.
16 4928
Метель
К
111
Брехун
Житель города
зор
Личи
ИК-3
Липчанин
Дядя Паша