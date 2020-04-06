Работник БСМП и два пациента больницы госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию

Больница работает в нормальном режиме.

Работник больницы скорой медицинской помощи и два пациента учреждения госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.



- Контактировавшие с ними лица изолированы и проходят обследование. На текущий момент экспресс-тестирование не подтверждает новых случаев заражения, - сообщает областной оперштаб



Медицинское учреждение работает в нормальном режиме.

